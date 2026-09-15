Manuel vites dönemi bitiyor mu? İşte son veriler

Otomatik vitesli araçların satışları hızla artmaya devam ediyor. Manuel vites tercih edilmeyince otomatik vites araçların sayısı da doğal olarak trafikte çoğaldı.

Son verilere bakıldığında uzun zamandır otomatik vitesli araçlara rağbet olduğu anlaşılıyor. Her ayın ilk günlerinde Otomotiv Distrübütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere bakıldığında Ağustos ayında manuel vitesli otomobil toplam satışlar içinde sadece yüzde 3'lük dilimi kapsadı. Otomobil alanların yüzde 97'sinin tercihi otomatik vites oldu. 10 yıl önce bu oran yüzde 57 oranında otomatik vites tercih edenlerden oluşuyordu.

SEGMENTLERE GÖRE AYRILIYOR

Segmentlere göre bakıldığında A, D ve E segmentlerinin tamamı otomatik vites olarak satılmış . B segmentinde yüzde 97,9, C segmentinde yüzde 95,6, F segmentinde ise yüzde 99,8 oranında otomatik vitesli araçlar tercih edilmiş.

NEDEN OTOMATİK VİTES TERCİH EDİLİYOR?

2015 ve öncesi yıllardaki otomatik vitesli araçlarda sorun çıkması ihtimali daha yüksek ve arıza durumunda ustası bulunmuyordu. Tamiri pahalı olan otomatik viteslerin yeni nesil araçlarla birlikte güçlenmesi ve daha az arıza vermesi nedeniyle ilk tercihler arasında yer aldı.

Bunun dışında trafikte sağladığı kolaylıklar nedeniyle de tercih ediliyor. Yoğun trafikte debriyajla uğraşmak istemeyenler otomatik vites otomobilleri alıyor.