Markaların kampanyaları fiyatlara nasıl yansıyacak?

Kampanyaya sıkı takip



Özellikle faiz ve vade yönünden geniş bir alan tanıyarak takas desteği sunmaya devam eden markalar stoklarını eritebilmek için de farklı kampanyalar düzenleyeceklerinin sinyalini vermekteler.



Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri de kampanyaların vatandaş için ayrı bir avantaj oluşturacağını hatırlatarak şu bilgiyi paylaştılar.



“Araç satın almak isteyen vatandaşlar çok acele etmemeli. Araç almak isteyenler önce kafalarındaki modeli sabitlemeliler ve markanın özellikle yıl sonu yapacağı fiyat güncellemelerine yatından takip edebilirler. Markaların yeniden bir kampanya başlattığı bilinen gerçek. Bunun hangi oranda fiyata indirim olarak yansıtılacağını görmek gerek. Keza 2024 fiyatlandırması da yapılacak. İndirimi takip ederken yeni yılda sunulan fiyatla indirilen fiyatın iyi analiz edilmesi gerekiyor”

Detaylı bilgi için: https://otorapor.com/