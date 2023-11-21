Markaların kampanyaları fiyatlara nasıl yansıyacak?

Son gelişmelerin ardından, birçok otomotiv markası da kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalara başladı. Toyota, yeni araç sahibi olmak isteyenlere ekim ayı boyunca fırsatlar başlattı. Hyundai ise ekim ayında gerçekleştirdiği özel bir kampanya ile sıfır kilometre otomobil satın almak isteyen müşterilerine fırsat sundu. Renault ve Dacia kampanyaya dahil olurken Opel, Citroen, Peugeot, DS'in yanısıra Citroen, Honda, Nissan, Jeep,Kia,Suzuki ve Wolksvagen de bu seferberliğe katılarak önemli adımlar attılar.
Vatandaş da beklemede
Otomobil satın almak isteyen vatandaşlar ikinci elden ziyade sıfır araçta durumun ne olacağına konsantre olmuş durumda. Keza ikinci eldeki fiyatların sıfır araçlara yakın seyri araç almayı planlayanların planını sıfıra yönlendirmiş bulunuyor.
Yılın son aylarına girilirken şimdi gözler otomotiv markalarının yapacağı yıl sonu kampanyalara çevrildi. Fiyat revizyonunun yapılıp yapılmayacağı kesin olmamakla birlikte bazı markalarda 100 bin liralara varan bir indirimin devreye girmesi bu beklentileri canlandırdı.
Kampanyaya sıkı takip
Özellikle faiz ve vade yönünden geniş bir alan tanıyarak takas desteği sunmaya devam eden markalar stoklarını eritebilmek için de farklı kampanyalar düzenleyeceklerinin sinyalini vermekteler.
Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri de kampanyaların vatandaş için ayrı bir avantaj oluşturacağını hatırlatarak şu bilgiyi paylaştılar.
“Araç satın almak isteyen vatandaşlar çok acele etmemeli. Araç almak isteyenler önce kafalarındaki modeli sabitlemeliler ve markanın özellikle yıl sonu yapacağı fiyat güncellemelerine yatından takip edebilirler. Markaların yeniden bir kampanya başlattığı bilinen gerçek. Bunun hangi oranda fiyata indirim olarak yansıtılacağını görmek gerek. Keza 2024 fiyatlandırması da yapılacak. İndirimi takip ederken yeni yılda sunulan fiyatla indirilen fiyatın iyi analiz edilmesi gerekiyor”
Detaylı bilgi için: https://otorapor.com/
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