Maserati memleketine dönüyor

Otomobil üreticisi Stellantis yaptığı açıklamada Maserati spor otomobillerinin üretiminin yıl sonuna kadar Torino'daki Mirafiori fabrikasından Modena'ya taşınacağını duyurdu.



Modena, zor günler geçiren ve geçen yıl askıya alındıktan sonra yeni model lansmanları da dahil olmak üzere iş planı gözden geçirilen tarihi bir İtalyan markası olan Maserati'nin memleketi.



Mirafiori, Stellantis'in geleceği için kilit modellerden biri olan Fiat 500 şehir otomobilinin yeni hibrid versiyonunun bu yıl içinde piyasaya sürülmesine hazırlanıyor ve 500'ün tamamen elektrikli versiyonuna olan düşük talep nedeniyle birkaç kez durduktan sonra fabrikayı canlandırması bekleniyor.



Fim, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr sendikaları, GranTurismo coupe cabrio GranCabrio Maserati modellerinin üretiminin taşınması kararının Modena'nın üretimi üzerinde olumlu bir etkisi olacağını söyledi. Bununla birlikte, Stellantis'i Mirafiori'nin üretimini diğer kitlesel pazar modelleriyle daha da arttırmaya çağırdılar.



Maserati'nin Modena'daki merkezi, Ferrari ve Lamborghini'nin merkezlerinden sadece birkaç kilometre uzaklıkta ve İtalya'nın Motor Vadisi olarak bilinen bir bölgede yer alıyor.