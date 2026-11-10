Maserati'den iki sürpriz model: Efsaneler geri dönüyor

İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati , gelecekteki ürün gamını şekillendirecek iki yeni konsept modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Otomotiv kulislerine sızan son bilgilere göre marka, 10 Aralık tarihinde Modena'da düzenlenecek bir etkinlikte Levante ve Quattroporte isimlerini yepyeni formlarla yeniden sahneye çıkaracak.

LÜKS SUV REKABETİNE YENİDEN KATILIYOR

Maserati'nin lüks SUV pazarındaki temsilcisi Levante, 2016 yılında yollara çıkmış ancak beklenen satış rakamlarına ulaşılamaması nedeniyle 2024 yılında üretim bandına veda etmişti. Kendi sınıfında Porsche Cayenne, BMW X5 ve Mercedes-Benz GLE gibi iddialı modellerle yarışan bu aracın bıraktığı boşluk uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

Şirketin CEO'su Santo Ficili, markanın E-segment SUV kategorisine geri dönmeyi planladığını doğrulayarak Levante isminin yeniden kullanılma ihtimaline yeşil ışık yakıyor. Aralık ayında sergilenmesi beklenen konsept, doğrudan üretime girecek modelin birebir kopyası olmasa da markanın büyük hacimli araçlarındaki yeni tasarım dilini gözler önüne serecek.

QUATTROPORTE ARTIK BİLDİĞİMİZ GİBİ OLMAYACAK

Tanıtılması beklenen iki konseptten asıl merak uyandıranı ise şüphesiz Quattroporte olacak. Geleneksel dört kapılı lüks sedan formuyla akıllara kazınan bu efsanevi isim, iddialara göre tamamen farklı bir gövde tipiyle geri dönüyor.

CEO Santo Ficili, gelecekteki Quattroporte modelinin klasik bir sedan olmayacağını açıkça ifade ediyor. Markanın tepe yöneticisi bu yeni aracı, shooting brake ile crossover arasında konumlanan, oldukça alçak ve büyük bir otomobil olarak hayal ettiğini belirtiyor.

MARKANIN YENİ TASARIM VİZYONU BELLİ OLUYOR

Şirket içinden sızdığı belirtilen bu bilgiler, Maserati tarafından henüz resmî olarak doğrulanmış değil. Ancak Stellantis ve Maserati'nin üst düzey yöneticilerinden gelen son açıklamalar, markanın ürün stratejisinde köklü değişikliklere gideceğini net bir şekilde gösteriyor. Şirketin genel merkezi olan İtalya'nın Modena kentinde yapılması planlanan 10 Aralık'taki bu özel tanıtım, İtalyan üreticinin yeni dönemdeki tasarım vizyonunu tüm dünyaya ilan ettiği gün olabilir.