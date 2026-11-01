McLaren yeni süper otomobilinin adını duyurdu: McL 820 ortaya çıktı

Londra'daki Covent Garden meydanına yerleştirilen devasa bir kivi kuşu heykelinin üzerine yazılan "McL 820" ibaresi, markanın gelecekteki amiral gemisine dair en net ipucunu verdi. Yaklaşık on yıldır piyasada olan 750S serisinin yerini alacak olan bu yeni otomobil , 2027 yılında yollara çıkmaya hazırlanıyor.

İSİMDEN GELEN GÜÇ: 820 BEYGİRLİK YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Siyah ve turuncu renklerle boyanmış heykelin üzerindeki rakam, markanın geleneksel isimlendirme mantığına göre aracın üreteceği metrik beygir gücünü temsil ediyor. Bu da yeni modelin yaklaşık 809 beygir gücünde olacağını gösteriyor. Üretimi 2027 yılında sona erecek olan 740 beygirlik mevcut 750S modeliyle kıyaslandığında, bu rakam ciddi bir performans artışına işaret ediyor. Raporlara göre bu model, markanın bugüne kadar ürettiği en güçlü seri üretim otomobil unvanını alacak.

"McL" takısı ise marka için oldukça yeni bir kullanım. İlk olarak geçtiğimiz yaz Monterey Otomobil Haftası'nda tanıtılan retro tasarımlı McL 6GT modelinde görülen bu ön ek, artık McLaren 'ın ana akım araçlarına da taşınmış oldu. Seçilen kivi kuşu figürü de rastgele bir tercih değil. Markanın kurucusu Bruce McLaren'ın Yeni Zelanda kökenlerine hoş bir gönderme yapan bu sembol, şirketin son dönemdeki pazarlama stratejilerinde sıkça kullanılıyor.

DIŞA BAĞIMLILIK BİTİYOR: KENDİ ÜRETİMİ HİBRİT V8 MOTOR

Yeni modelin kaputunun altında, markanın kendi bünyesinde geliştirdiği yeni nesil hibrit güç aktarma organlarından birinin yer alması bekleniyor. McLaren Operasyonlardan Sorumlu Yöneticisi Michael Straughan, yeni motorların mevcut V8 mimarisini temel alacağını veya bu mimarinin gelecek neslini temsil edeceğini belirtiyor.

Bu gelişme, şirketin motor tedariki konusunda dışa bağımlılığını azaltma stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Kendi güç ünitelerini üretmek isteyen marka, Birleşik Krallık'ta motor montajı yapacağı ikinci bir fabrikanın inşaatına da hız kesmeden devam ediyor.

ELEKTRİFİKASYON SÜRECİ VE BEKLENEN SUV MODELİ

Kendi motorlarını üretme kararı, markanın sadece tek bir modele odaklanmadığını, daha geniş kapsamlı hedefleri olduğunu kanıtlıyor. Hibrit güce doğru yaşanan bu geçiş, McLaren'ın ürün gamına eklenecek bir SUV modelini ve tüm seride genişletilecek elektrik destekli seçenekleri de kapsayan uzun vadeli planlarıyla doğrudan örtüşüyor. Şimdilik markadan McL 820 amblemini ve motor verilerini doğrulayan resmî bir basın bülteni gelmese de Londra sokaklarındaki bu devasa ipucu, 750S'ten sonra yollara çıkacak olan yeni hız makinesinin neler sunacağını açıkça ortaya koyuyor.