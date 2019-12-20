Mercedes-Benz E-Serisi, yeni 1.6 dizel motor seçeneği ile Ocak'ta geliyor

E-Serisi, sahip olduğu teknolojik yenilikler ile yüksek güvenlik ve konfor donanımları sunarken, yeni 1.6 lt dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneği ile de ön plana çıkıyor.

“Exclusive” ve “AMG” olmak üzere iki farklı donanım paketi sunulan E 200 d modelinin Ocak 2020 itibarıyla 491.700 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

YÜKSEK VERİME SAHİP YENİ NESİL MOTOR



Dört silindirli dizel motor, alüminyum konstrüksiyon çıkış sınıfında yeni bir ölçüt niteliğinde. Bir dizi önlem sayesinde daha düşük gürültü seviyesi ve olağanüstü titreşim konforu sağlayan motor, kademeli yanmalı hücrelere sahip çelik pistonlar, NANOSLIDE silindir kaplaması, dördüncü nesil ortak rampalı püskürtme gibi ayırt edici özelliklerin yanı sıra egzoz arıtma teknolojileri doğrudan motor üzerinde konfigüre edilerek üretiliyor.

Mercedes-Benz E-Serisi’nde sunulan tüm motorlar ECO Start-Stop özelliği ile yollara çıkıyor. OM 654 kodlu yeni dört silindirli dizel motor RDE-Real Driving Emissions kuralları ile gelecekte devreye alınacak normları da yerine getiriyor.