Mercedes-Benz'den 2027 atağı: 7 ikonik model yenileniyor

Otomotiv dünyasının köklü markalarından Mercedes-Benz, 2026 yılında kutlayacağı 140. yıl dönümünün ardından hız kesmeden yeni projelere odaklanıyor. Alman üretici, 2027 yılının sonuna kadar en az yedi yeni modeli yollara çıkarmayı planlıyor. Bu süreçte elektrikli araçlar ürün gamında büyük bir rol oynasa da geleneksel içten yanmalı motorlar markanın vizyonundaki yerini korumaya devam ediyor. Şirket, altı ve sekiz silindirli motorları elektriklendirme adımlarıyla destekleyerek geleceğe taşımayı hedefliyor.

ARAZİ EFSANESİ KÜÇÜLÜYOR VE ÜSTÜ AÇILIYOR

Markanın arazi yeteneklerinin en üst düzey temsilcisi olan G-Serisi, yaklaşık yarım asır sonra daha kompakt boyutlara sahip yeni bir kardeşe kavuşuyor. Şimdilik "Baby G" olarak adlandırılan bu yeni arazi aracı, geleneksel merdiven şasi yerine Mercedes'in MMA platformunun modifiye edilmiş bir versiyonunu kullanacak. Klasik G-Serisi'nden yaklaşık 30 santimetre daha kısa olması beklenen bu model, köşeli tasarım dilini korurken standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunulacak. Tüketiciler bu araçta hem elektrikli hem de hibrit güç seçenekleri arasından tercih yapabilecek.

G-Serisi ailesindeki bir diğer dikkat çekici yenilik ise uzun bir aradan sonra üstü açık versiyonun geri dönmesi oluyor. Sadece AMG 63 donanımıyla sunulması beklenen yeni G-Serisi Cabriolet, 612 beygir güç üreten çift turbolu 4.0 litrelik V8 motoruyla yüksek performansı açık hava deneyimiyle birleştiriyor. Aracın arka bölümünü açan katlanabilir kumaş tavan, off-road kabiliyetinden ödün vermeden farklı bir sürüş hissi arayanlara hitap ediyor.

PERFORMANS TUTKUNLARINA MÜJDE: AMG SERİSİNDE V8 İHTİMALİ

Önceki nesil C63 modelinde dört silindirli şarj edilebilir hibrit sisteme geçiş yapılması otomobil meraklıları arasında uzun süre tartışılmıştı. Mercedes-AMG, bu eleştirileri dikkate alarak yeni nesil modellerde silindir sayısını artırmaya hazırlanıyor. İlk olarak yollara çıkacak olan C53 AMG modelinin, CLE 53 AMG'de de kullanılan 449 beygir gücündeki 3.0 litrelik turboşarjlı sıralı altı silindirli motordan güç alması bekleniyor.

Asıl merak uyandıran konu ise ailenin en güçlüsü C63 AMG'nin geleceği. Şirket içinden gelen bilgilere göre Mercedes, yeni nesil performans sedanı için iki farklı versiyon üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilki tamamen elektrikli bir yapıya sahipken, diğer seçeneğin geleneksel içten yanmalı bir motor barındıracağı konuşuluyor. Bu durum, efsanevi V8 motorun C-Serisi'ne geri dönme ihtimalini masada tutuyor.

ŞİRKETİN OMURGASI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR: E-SERİSİ VE GLC

Markanın orta sınıf temsilcileri E-Serisi ve GLC, önümüzdeki dönemde elektrikli ve içten yanmalı motorlu versiyonların farklı platformlarda üretildiği yeni bir stratejiye geçiş yapıyor. Dış tasarımları birbirine çok benzeyecek olan bu araçlar, altyapı olarak tamamen farklı mühendislik yaklaşımları barındırıyor.

Yeni nesil E-Serisi, iç ve dış tasarımda markanın güncel tasarım dilini benimseyecek. Geniş ön ızgara ve konsolu kaplayan devasa bilgi-eğlence ekranları bu değişimin merkezinde yer alıyor. Elektrikli sedan ve station wagon versiyonları MB.EA-M platformu üzerinde yükselerek mevcut EQE modelinin yerini alırken, geleneksel içten yanmalı motorlu E-Serisi modelleri ayrı bir platformda hayatına devam edecek.

Benzer bir yaklaşım GLC modelinde de karşımıza çıkıyor. Yeni nesil GLC'nin içten yanmalı motor seçenekleri arasında 177, 218 ve 258 beygir güç sunan 2.0 litrelik benzinli hafif hibrit motorlar ile 163 ve 200 beygirlik dizel üniteler bulunuyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonlar ise 19,5 kWh kapasiteli bataryaları sayesinde yaklaşık 100 kilometre elektrikli menzil sunarken, 326 veya 394 beygir güç seçenekleriyle yollara çıkacak.

KOMPAKT SINIFTA YENİ BİR SOLUK: A-SERİSİ VE GLA HİBRİT

Avrupa pazarında üretimden kalkacağı konuşulan A-Serisi, alınan yeni bir kararla ömrünü uzatıyor. Mevcut modelin üretimi 2028 yılına kadar devam edecek olup, tamamen yenilenen halefinin 2027 yılının sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Yeni A-Serisi'nin tasarım anlamında köklerine dönerek, crossover esintileri taşıyan ve daha yüksek oturma pozisyonu sunan minivan tarzı bir gövde tipine geçiş yapabileceği ifade ediliyor.

Kompakt sınıftaki bir diğer yenilik ise GLA cephesinden geliyor. Tamamen elektrikli versiyonun ardından 2027'nin başlarında tanıtılacak olan yeni GLA Hybrid, 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru 22 kW gücündeki elektrik motoruyla birleştiriyor. 136, 163 ve 190 beygir olmak üzere üç farklı güç seçeneği sunacak olan bu model, kısa mesafelerde sadece elektrik enerjisiyle ilerleyebilme imkânı tanıyor. Dış tasarımda elektrikli versiyonla büyük benzerlikler taşıyacak olan aracın, içten yanmalı motorun soğutma ihtiyacını karşılamak için ön bölümde ekstra hava girişlerine sahip olması bekleniyor.