Mercedes, efsanevi SL serisinde yeni bir sayfa açıyor

Mercedes-Benz, efsanevi SL serisi için sürpriz bir adım atarak ürün gamını genişletiyor. 2020 yılından bu yana yalnızca performans odaklı AMG veya ultra lüks Maybach versiyonlarıyla karşımıza çıkan üstü açık model, artık daha konfor odaklı ve geleneksel bir versiyona kavuşuyor.

NE AMG KADAR SERT NE DE MAYBACH KADAR ŞATAFATLI

Mercedes CEO'su Ola Källenius, Berlin'de düzenlenen Altın Direksiyon ödül töreninde kamuflajlı yeni bir SL prototipiyle sahneye çıkarak bu yeni modeli resmen doğruladı. Källenius, Mercedes-AMG SL modelinin performansı, Maybach versiyonunun ise zanaatkârlığı ve lüksü temsil ettiğini belirterek, yeni Mercedes-Benz SL'in bu aileye bambaşka bir karakter katacağını ifade etti.

Yeni model, sportiflik ve dengenin harmanlandığı, zamansız bir zarafet ve üst düzey açık hava konforu sunmayı amaçlıyor. Kısacası şirket, sadece performansa veya aşırı lükse odaklanmak istemeyen, daha rahat ve sakin bir sürüş deneyimi arayan müşterileri için yeni bir orta yol yaratıyor.

TASARIMDA SADELEŞME VE GELENEKSEL ÇİZGİLER

Tanıtılan kamuflajlı prototip, aracın tasarım detayları hakkında önemli ipuçları veriyor. Yeni model, AMG'nin agresif ızgarasından ve Maybach'ın ağır görünümlü ön yüzünden sıyrılarak daha sade bir tasarımla geliyor. Geleneksel üç köşeli yıldız logosu ve üç parçalı yıldız desenli gündüz farları, aracın ön bölümünde dikkat çeken ilk detaylar arasında yer alıyor. Daha yuvarlak hatlara sahip ön tampon, aracın "rahat ve dengeli" sürüş karakterini dış görünüme de başarıyla yansıtıyor. Källenius, bu yeni modelin iç ve dış tasarımının yanı sıra sürüş dinamikleri açısından da diğer versiyonlardan belirgin şekilde ayrılacağını vurguluyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ HENÜZ GİZEMİNİ KORUYOR

Yeni konfor odaklı SL modelinin 2027 yılı içinde resmi olarak tanıtılması ve yollara çıkması bekleniyor. Araçla ilgili fiyat veya performans verileri henüz paylaşılmadı. Ancak otomotiv kulislerinde dolaşan bilgilere göre Mercedes, dört silindirli SL 43 motorunu seçenekler arasından çıkardı. Bunun yerine, araca güç verecek ünitenin sıralı altı silindirli bir motor olabileceği konuşuluyor.

Şirket yetkilileri, güç aktarma organları ve diğer mekanik detaylar hakkındaki bilgilerin ilerleyen dönemde açıklanacağını ve beklemeye değeceğini belirtiyor. Bu yeni roadster, Mercedes'in 2027 yılı sonuna kadar piyasaya sürmeyi planladığı yedi yeni modelden sadece

birini oluşturuyor. Bekleyiş sürerken, açık havada sakin ve konforlu bir sürüş arayan otomobil tutkunları için ufukta oldukça şık bir seçenek belirdiğini söylemek yanlış olmaz.