Mini'den net karar: Yuvarlak ekranlardan vazgeçilmiyor

Otomobil dünyasında dokunmatik ekran tartışmaları sürerken, Mini'nin ikonik yuvarlak tasarımı da sıkça eleştiriliyor. İngiliz üretici, son yıllarda araçlarının merkezine yerleştirdiği devasa yuvarlak bilgi-eğlence ekranıyla dikkat çekiyor. Kullanıcıların bir kısmı bu tasarımı kullanışsız bulup şikâyet etse de şirket geri adım atmaya niyetli görünmüyor.

MARKA KİMLİĞİNİN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI

Yuvarlak göstergeler, markanın piyasaya çıktığı ilk günden bu yana kimliğinin temel bir parçasını oluşturuyor.

Yıllar içinde konsolun ortasından direksiyon arkasına, ardından tekrar ortaya taşınan bu göstergeler, şekil olarak her zaman dairesel kaldı.

Dijitalleşme çağında ise Mini, bu mirası 9,4 inç boyutundaki dairesel OLED ekranıyla modern döneme taşıdı ve 2023'ün ortalarında Cooper Electric ile başlayan bu tasarım dilini tüm ürün gamına yaydı.

Mini Avustralya Genel Müdürü Alexander Brockhoff, Avustralya basınına verdiği röportajda bu konuya değinerek, dairesel ekranın markaya özgü olduğunu ve onu tarihsel bir değer olarak yaşatmak istediklerini açıkça belirtiyor.

KULLANICI ŞİKAYETLERİ VE YAZILIM UYUMSUZLUĞU

Güncel Mini modellerinde sürüş için hayati önem taşıyan bilgiler baş üstü göstergesi aracılığıyla sürücüye iletiliyor. Ancak klima kontrolleri dâhil olmak üzere geri kalan hemen hemen tüm işlevler bu devasa yuvarlak ekran üzerinden yönetiliyor. İç mekânda ses açma kapama düğmesi dışında fiziksel tuş bulunmaması, tüketicilerin en çok tepki gösterdiği detaylar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte en çok göze batan sorunlardan biri de akıllı telefon entegrasyonunda yaşanıyor. Apple CarPlay ve Android Auto gibi sistemler, dairesel ekranlar için tasarlanmadığından bu panelin içinde kare bir pencere olarak görünüyor ve görsel bir uyumsuzluk yaratıyor.

MİNİ'NİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE GELECEK PLANLARI

Şirket yönetimi, yuvarlak ekran tasarımından vazgeçmeyi planlamasa da yazılımı güncel tutmaya ve geliştirmeye açık bir tavır sergiliyor. Brockhoff, tasarım açısından bu karakteri canlı tutmanın önemli olduğunu savunurken, teknolojinin ilerlemesiyle arayüz entegrasyonlarının gelecekte çok daha iyi hâle geleceğini ifade ediyor.

Telefon yansıtma sistemlerinin yarattığı görsel uyumsuzluğa karşı ise markanın yöneticisinden oldukça basit bir tavsiye geliyor: Kendi işletim sistemimizi kullanın. Yöneticinin belirttiğine göre, yerleşik navigasyon sistemi kullanıldığında görüntü tüm ekranı kusursuz bir şekilde kaplıyor ve müşteriler bunu deneyimlediğinde sistemin oldukça başarılı çalıştığını görüyor.

Uzmanlara göre otomobil üreticisi ilerleyen dönemde kabin içinde ciddi bir değişime giderse, bu ikonik yuvarlak ekranı kaldırmak yerine, tıpkı diğer üreticilerin yapmaya başladığı gibi fiziksel tuşları geri getirmesi çok daha muhtemel görünüyor.