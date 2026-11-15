MINI'nin dev fabrikasında üretime ara verildi

9 Kasım'da başlayan ve 25 Kasım'a kadar sürmesi planlanan iki haftalık kesinti, markanın pazar hedeflerini ve teslimatlarını ciddi anlamda tehlikeye atıyor.



BMW yönetimi üretim durdurma kararının arkasındaki spesifik nedeni resmi olarak açıklamasa da sektör kaynakları sorunun merkezini net bir şekilde işaret ediyor. İddialara göre, Ukrayna'da faaliyet gösteren bir kablo donanımı tedarikçisinin ekim ayının sonlarında bölgesel krizler nedeniyle hasar görmesi tedarik zincirini tamamen kopardı. Avrupa otomotiv sanayisi için kritik bir üretim merkezi olan Ukrayna, özellikle otomasyona uygun olmayan ve yoğun insan gücü gerektiren kablo ağlarının üretiminde büyük bir rol oynuyor.

Tedarik darboğazının merkezindeki şirketin, Ukrayna'nın Rovantsi bölgesindeki tesisi 16 Ekim'deki olaylarda ciddi hasar alan Kromberg & Schubert olduğu belirtiliyor. Şirket yetkilileri, operasyonların mecburen durdurulduğunu ve önceliklerinin çalışanların güvenliği ile sağlığı olduğunu açıkladı. Durum değerlendirmesinin sürdüğü ve sonraki adımların buna göre atılacağı ifade ediliyor.

SATIŞ RAKAMLARI VE DİĞER TESİSLER NASIL ETKİLENECEK

Oxford fabrikası, markanın üç kapılı, beş kapılı ve üstü açık benzinli Cooper modellerine hayat veriyor. Üretime verilen bu zorunlu ara, yalnızca Oxford ile sınırlı kalmıyor; BMW'nin Swindon'daki çelik presleme tesisi ve Hams Hall'daki motor fabrikası da bu kesintiden nasibini alıyor. Toplamda 3 bin civarında çalışanın görev yaptığı Oxford ve Swindon tesislerindeki bu duraksama, marka için oldukça kritik bir döneme denk geldi.

Mini, yılın bu döneminde Cooper hatchback modeliyle Birleşik Krallık'ta en çok satan ilk 10 araç arasındaki konumunu korumaya çalışıyor. Ekim ayı sonu itibarıyla 26 bin 156 adetlik satışla sekizinci sırada yer alan marka, bu iki haftalık kaybı nasıl telafi edeceğini planlıyor. Şirket, tedarik ağıyla yakın temas hâlinde olduklarını ve bu sorunun geçici olmasını beklediklerini belirten bir açıklama yayımladı.

ALTERNATİF PLANLAR VE ÇİN ÜRETİMİ MODELLER

Otomobil üreticileri, tedarik zincirinde yaşanabilecek bu tür aksaklıklara karşı genellikle yedek üreticilerle anlaşmalar yapıyor. Ancak bu alternatif üretim hatlarının devreye alınması belirli bir zaman gerektiriyor ve süreç her zaman istenilen hızda ilerlemiyor.

Öte yandan, markanın tamamen elektrikli modellerinin üretimi bu krizden hiç etkilenmedi. Mini'nin elektrikli araç serisi tamamen Çin'de üretiliyor ve bu modeller, markanın genel satışlarının henüz sadece yüzde 16'lık bir dilimini oluşturuyor. Dolayısıyla

markanın ana satış hacmini sırtlayan benzinli modellerin Avrupa'daki üretimi dururken, elektrikli modellerin Çin'den gelen sevkiyatı kesintisiz bir şekilde devam ediyor.