Mitsubishi araç fiyatlarına zam yaptı

Otomotiv sektörü ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal otomobil ve parçalara yönelik gümrük vergilerinin sonuçlarıyla boğuşurken bazı araç modellerinin ABD fiyatları artmaya başladı.



Mitsubishi'den yapılan açıklamada, Outlander, Outlander Sport ve Eclipse Cross'un benzinli versiyonları olmak üzere üç modelin ABD fiyatlarının bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama yüzde 2.1 oranında artırılacağı belirtildi. Artışın, enflasyona karşı önlemleri içeren düzenli bir ayarlamanın parçası olduğu belirtildi.



Yeni fiyatlar bugünden sonra teslim edilecek araçları etkileyecek ve şu anda showroomlarda sergilenen araçlara uygulanmayacak.