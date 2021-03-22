Modifiye sevdası trafikten men ettirdi

Araç sürücüleri tarafından otomobillerine usulsüz şekilde modifiye yaparak trafiğe çıkan araç sürücülerine yönelik Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce D-100 karayolu üzerinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalar kapsamında araçlarında trafiğe uygunsuz şekilde modifiye yapan araçlar denetlendi. Trafik şube ekiplerince yapılan kontrollerde araçlarında usulsüz modifiye bulunan, araçlarının amortisörlerini keserek yere yakın olan, araçların jantlarına çıkıntı yapan, araçlarının orijinalliğini bozacak şekilde değişim yapan araçlar denetlendi.

Yapılan denetimler kapsamında 2 otomobil amortisörlerini keserek yere yakın olduğu için 1 araç ise jantlara çıkıntı yaptığı için trafikten men edildi. Ayrıca 3 araç sürücüsüne de toplam 7 bin 108 lira idari para cezası kesildi.