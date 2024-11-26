Motosikletinizi en ince ayrıntısına kadar tanımak istemez misiniz?
Ülkemizde motosiklet kullanımı her geçen gün artıyor. Trafiğe kayıtlı taşıtların yaklaşık yarısını motosikletler oluşturuyor. Şehir içi yaşanan yoğun trafik nedeniyle avantajlı ulaşım imkanı sunan motosikletler sayesinde kullanıcılar da sokak aralarından kolayca geçebilme imkanına sahip. Motosikletler kullanıcılarına hem zaman hem de yakıt tasarrufu da sağlıyor. Maliyetlerinin az ve bakım giderlerinin daha düşük olması bu araçların tercihinde etkili oluyor. Motosikletler aynı zamanda düşük emisyon değerleri ile de çevre dostu bir alternatif sunuyor. (İLANDIR)
Yıl sonu 6 milyona ulaşması bekleniyor
Türkiye'de 5,5 milyondan fazla motosiklet bulunduğu resmi rakamlara da yansımış durumda. Bu yılın sonu itibarıyla sayının 6 milyona ulaşması bekleniyor. Motosikletin toplam araçlar içindeki pazar payı da büyümeye devam ediyor. Ticari hayata katkısının yanı sıra insanların hobi ve spor amaçlı kullanıyor olması satışların artışına etki ediyor.
Alımda da satımda da dikkat edilmeli
Her ne kadar pratik bir sürüş imkânı sunsa da motosikletlerin daha az kaza yapması için yetkin kullanım öne çıkıyor. Bunun haricinde motosikletin teknik bakımının sağlanması da önemli bir ayrıntı. Motosiklet alım ve satım sürecinde ekspertiz hizmetinin, işinin ehli uzmanlar kanalıyla sağlanması kullanıcıların en çok dikkat edeceği konular arasında. Bilhassa ikinci el motosiklet alımında sıkı bir kontrolün yetkin kişilerce yapılması güvenlik için vazgeçilmez önem taşıyor.
Motosikletinizi uzman ekiplere emanet edin
Motorapor'un motosiklet kullanıcılarına yönelik hizmetinde motosikletin A'dan Z'ye kontrolü sağlanırken en ince ayrıntıya kadar bilgiler de raporlanıyor. Uygulanan ekspertiz hizmetinde detaylı kontroller son teknoloji ekipmanlar vasıtasıyla alanında tecrübeli ekspertiz uzmanları tarafından gerçekleştiriliyor. Tüm kontrollerin sonucunda detaylı olarak motosikletin hasarı, arızası, sorunlu parçaları tespit ediliyor ve devamında uzman görüşlerinin de yer aldığı bir ekspertiz raporu hazırlanıp müşteriye veriliyor.
Tüm boyutlarıyla inceleniyor
Otorapor Moto Ekspertiz hizmeti kapsamında jant ve lastik kontrolleri ile hasar tespiti yapılırken motor gücü, motor sağlığı gibi detaylı analizler gerçekleştiriliyor. Süspansiyon testleriyle birlikte motorun dış aksamlarının kontrolü, kaporta ve boya kontrolleri ince ayrıntıyla değerlendiriliyor. Motorun fren balataları, fren disklerine de bakılırken frenleme süresinden frenin gücüne, vites geçiş testlerine kadar ayrıntılı bir analiz söz konusu.
Otorapor Oto Ekspertizin Türkiye genelinde 300’den fazla bayisi bulunmaktadır.
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