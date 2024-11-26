Motosikletinizi en ince ayrıntısına kadar tanımak istemez misiniz?

Yıl sonu 6 milyona ulaşması bekleniyor

Türkiye'de 5,5 milyondan fazla motosiklet bulunduğu resmi rakamlara da yansımış durumda. Bu yılın sonu itibarıyla sayının 6 milyona ulaşması bekleniyor. Motosikletin toplam araçlar içindeki pazar payı da büyümeye devam ediyor. Ticari hayata katkısının yanı sıra insanların hobi ve spor amaçlı kullanıyor olması satışların artışına etki ediyor.

Alımda da satımda da dikkat edilmeli



Her ne kadar pratik bir sürüş imkânı sunsa da motosikletlerin daha az kaza yapması için yetkin kullanım öne çıkıyor. Bunun haricinde motosikletin teknik bakımının sağlanması da önemli bir ayrıntı. Motosiklet alım ve satım sürecinde ekspertiz hizmetinin, işinin ehli uzmanlar kanalıyla sağlanması kullanıcıların en çok dikkat edeceği konular arasında. Bilhassa ikinci el motosiklet alımında sıkı bir kontrolün yetkin kişilerce yapılması güvenlik için vazgeçilmez önem taşıyor.



