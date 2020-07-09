Musk: Tesla 5. seviye otonom sürüş teknolojisine çok yakın

Sürücünün hiçbir müdahalesi olmadan A noktasından B noktasına gidebilen araçlar 5. seviye otonom araç olarak adlandırılıyor. Taşıtların kendi kendilerine sürme becerisi 1'den 5'e kadar olan bir ıskalada değerlendiriliyor.



Şangay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) yayımlanan video mesajında Musk teknolojinin temel fonksiyonlarının bu sene içerisinde tamamlanacağına inandığını söyledi.



Musk ayrıca Tesla'nın yeni bir soğutma sistemi ya da ısı dağıtma sistemi üzerinde çalıştığını ve bu sayede araçlara daha gelişmiş bilgisayarların konulabileceğini söyledi.



VİDEO: TESLA SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON BAŞINDA UYUDU

