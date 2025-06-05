Müşterileri kaçmıştı... V8 motor geri geliyor

Ram, marka başkanı Tim Kuniskis'in aşırı rekabetçi ABD kamyon pazarında kaybedilen payı geri kazanmak için yaptığı değişikliklerin bir parçası olarak Hemi V8 motorunu hafif hizmet kamyonetlerine geri koyuyor.



Stellantis NV'nin bir önceki genel müdürü Carlos Tavares döneminde Ram, Hurricane adı verilen daha verimli bir turbo altı silindirli motor lehine Hemi motorunu 2025 model serisinden çıkarmıştı. Bu altı silindirli motor şirketin bazı üst sınıf kamyonlarında standart olarak sunuluyor, ancak 2026 model yılı için müşteriler ekstra 1.200 dolar karşılığında daha yüksek sesli 5,7 litrelik Hemi V8 motoru tercih edebilecekler. Hemi motorlu Ram kamyonlarının bu yaz bayilerde yerini alması bekleniyor.



Kuniskis yaptığı açıklamada, “Ram, Hemi'yi bıraktığımızda çuvalladı, buna sahibiz ve düzelttik. Tüketicilerin sesini yüksek sesle ve net bir şekilde duyduk: İkonik Hemi V8'in yerini hiçbir şey tutamaz.” dedi.