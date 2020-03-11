New York Otomobil Fuarı corona virüs nedeniyle ertelendi

Dünyanın önde gelen otomotiv fuarlarından olan New York Otomobil Fuarı corona virüs endişesi nedneiyle ertlendi.

8 Nisan'da basın mensuplarına kapılarını açması beklenen fuarın 26-27 Ağustos tarihleri arasında basın mensuplarına, 28 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında halka açılması kararlaştırıldı.

New York Uluslararası Otomobil Fuarı başkanı Mark Scheinberg, "Tüm katılımcılarımızı corona virüsten korumak kormak amacıyla bu adımı atmak durumunda kaldık" açıklamasını yaptı.

Scheinberg daha önce yaptıpı açıklamada, "Şu anda birileri yapamayacağımızı söylemediği sürece fuar devam edecek" demişti.

Tüm dünyadan yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Cenevre Otomobil Fuarı da Covid-19 nedeniyle iptal edilmişti. Fuarın iptal olması haberinin ardından markalar tanıtımlarını dijital ortama tanışma kararı almıştı.

DEV FUARLAR İPTAL EDİLDİ VEYA ERTELENDİ



Tüm dünyadan yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Cenevre Otomobil fuarı ile birlikte, dünyanın en büyük cep telefonu fuarı olan ve Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 ve İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Buluşlar Fuarı'nın corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.



Benzer şekilde İtalya'da 21-26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Mobilya Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.

Corona virüs tedbirleri Türkiye'de de her geçen gün artıyor. Adana’da 3-12 Nisan tarihleri arasından gerçekleştirilecek olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da katılımcılarının birçoğunu Balkan ülkelerinden gelen bandoların oluşturduğu Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali'ni erteleme kararı aldıklarını söyledi.

VİDEO: PİYASALARDA CORONA VİRÜS PANİĞİ SÜRER Mİ?