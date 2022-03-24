Nikola, elektrikli TIR'ın üretimine başladı

Nikola tarafından yapılan açıklamaya göre, Tre BEV adlı elektrikli TIR'ın üretimi dün itibariyle başladı.

Nikola'nın araçları ikinci çeyrekte müşterilere teslim edilecek.

Yapılan bu duyurunun ardından Nikola hisseleri yüzde 4 oranında artış gösterdi.

Daha çok kısa rotalar için tasarlanan araç 563 kilometrelik menzile sahip.

753 kWh'lık batarya kapasitesi bulunan TIR, 645 beygirlik güce sahip.

Araç, 240 kW'lık bir şarj ünitesiyle yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa 120 dakikada ulaşıyor.

Nikola'nın yılda 300 ila 500 arasında olan planı 2023 yılından itibaren artırılacağı açıklandı.

Nikola, Tre BEV'in ardından hidrojen yakıt destekli 800 kilometrelik menzile sahip Tre FCEV ve 2024 yılında yaklaşık 1450 kilometre menzil sunan Two FCEV modelini sunacak.