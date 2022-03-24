    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Nikola, elektrikli TIR'ın üretimine başladı

Elektrikli araç üreticisi Nikola, tamamen elektrikli ilk TIR'ının üretimine başladığını duyurdu. Araçlar ikinci çeyrekte müşterilere teslim edilecek.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 24.03.2022 - 10:45

Nikola, elektrikli TIR'ın üretimine başladı

Nikola tarafından yapılan açıklamaya göre, Tre BEV adlı elektrikli TIR'ın üretimi dün itibariyle başladı. 

Nikola'nın araçları ikinci çeyrekte müşterilere teslim edilecek. 

Yapılan bu duyurunun ardından Nikola hisseleri yüzde 4 oranında artış gösterdi. 

Daha çok kısa rotalar için tasarlanan araç 563 kilometrelik menzile sahip. 

753 kWh'lık batarya kapasitesi bulunan TIR, 645 beygirlik güce sahip. 

Araç, 240 kW'lık bir şarj ünitesiyle yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa 120 dakikada ulaşıyor. 

Nikola'nın yılda 300 ila 500 arasında olan planı 2023 yılından itibaren artırılacağı açıklandı.  

Nikola, Tre BEV'in ardından hidrojen yakıt destekli 800 kilometrelik menzile sahip Tre FCEV ve 2024 yılında yaklaşık 1450 kilometre menzil sunan Two FCEV modelini sunacak. 

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...