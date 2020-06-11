Nikola, hiç satış yapmadan otomotiv devlerini geride bıraktı

Geçen hafta Nasdaq’ta listelenmeye başlayan ABD’li elektrikli otomotiv şirketi Nikola’nın hisseleri iki kattan fazla arttı. 37 dolardan halk arz edilen Nikola’nın hisseleri 95 dolara kadar yükseldi. Daha sonra gerilemeye başlayan hisseler 65 dolara kadar indi.



Henüz teslim ettiği bir modeli bulunmayan şirketin piyasa değeri 26 milyar doları bularak otomotiv devleri Ford ve Fiat’ı geride bıraktı.



İlk teslimatını gelecek yıl yapması beklenen şirketin 2020 yılında hiç gelir kazanması beklenmiyor. Şirket geçtiğimiz yıl 188 milyon dolar zarar etmişti.

TESLA'DAN YENİ REKOR



Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise yeni bir rekor kırdı. Şirket piyasa değerindeki son artış sonrası en değerli otomotiv şirketi oldu.



Hafta başında 919 dolardan açılan Tesla hisseleri 1000 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Bu artış sonrası Tesla Japonya merkezli Toyota’yı geride bırakarak en değerli otomotiv firması oldu.