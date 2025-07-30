Nissan 2026'ya kadar üretimi durduracak

Japon otomobil üreticisi Nissan, küresel yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak Meksika'daki Civac tesisinde üretimi Mart 2026'ya kadar durduracağını duyurdu.



Nissan, mevcut mali yıl içinde araç üretimini Civac tesisinden Meksika'daki Aguascalientes kompleksine entegre edeceğini belirtti.



Bu duyuru, Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisinin bu ay Japonya'daki iki tesisinde, yani Oppama tesisinde Mart 2028'e kadar ve Nissan Shatai'nin Shonan fabrikasında Mart 2027'ye kadar otomobil üretmeyi durduracağını açıklamasından sonra geldi.



Otomobil üreticisi, Civac tesisinde ilk kez 1966'da faaliyete başladı ve bu hareket, Japonya dışındaki ilk genişlemesini işaret etti. Nissan'a göre tesis bugüne kadar 6,5 milyondan fazla araç üretti.