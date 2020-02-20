Nissan abonelik sistemine geçiyor: Her güne yeni araba

Abonelikle otomobil kullanma sistemi ABD de yaygınlaşmaya devam ediyor.



Lexus, Audi, Volvo ve Mercedes-Benz'den sonra Japonya merkezli otomotiv devi Nissan da abonelik sistemini duyurdu.



Nissan Switch adı verilen abonelik sistemine kaydolan sürücüler istedikleri Nissan araca binecek. Şirket Nissan Switch programında normal ve premium olarak iki farklı üyeliğin bulunacağını söyledi. Üyeliklerin fiyatı ise 699 dolar ve 899 dolar olacak.

KAYIT DA ÜCRETLİ



Ayrıca 495 dolarlık programa kayıt ücreti de bulunuyor. Şirket bu ücretin teslimat, temizlik, sigorta, yol yardımı ve düzenli bakım masrafları karşıladığını aktardı.

Uygulamaya üzerinden kullanılacak programda müşteriler istedikleri aracı ayırtacak. Daha sonra Switch görevlileri aracı, müşterinin istediği lokasyona bırakacak. Eğer müşteri isterse bir sonraki gün başka bir aracı sürebilecek.

SİSTEMDE HANGİ MODELLER VAR?



Normal üyelikte Altima sedan, Rogue crossover, Pathfinder ve Frontier modellerinin olacağı premium da ise Maxima sedan, Murano, Armada, 370Z coupe ve Armada SUV gibi araçların da bulunacağı belirtildi.

Ayrıca Nissan'ın elektrikli modelleri Nissan Leaf Plus, Titan pickup ve GT-R da sisteme dahil araç modelleri arasında yer alıyor.



ABD'nin Texas eyaletinin Houston kenti uygulama için pilot bölge olarak seçildi.



Nissan'dan yapılan açıklamada, "Arabanızı değiştirmek televizyondan program değiştirmek kadar kolay olacak" ifadeleri kullanıldı.

ABONELİK YAYGINLAŞIYOR



Otomobil şirketleri abonelik sistemine yatırımlara devam ediyor. ABD'de Porsche, Cadillac ve Jaguar da bu modele geçmiş durumda. Ülkede aynı zamanda büyük otomobil kiralama şirketleri Hertz ve Enterprise gibi kurumlar da abonelik sistemine girmeye çalışıyor.

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