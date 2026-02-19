Nissan aracı olanlar dikkat. Marka 642 bin aracını geri çağırıyor

ABD'de yapılan açıklamada Nissan markası iki ayrı geri çağırma kapsamında, sürüş gücü kaybına neden olabilecek sorunlar nedeniyle 642 bin 698 adet Rogue SUV modelinin geri çağrıldığını bildirdi.

Yetkili makamın açıklamasına göre Nissan, gaz kelebeği dişlilerinde meydana gelen arıza nedeniyle 318 bin 781 adet Rogue SUV modelini geri çağırıyor. Diğer modelle ilgili Japon otomobil üreticisi, motor yataklarında hasar meydana gelmesi ve bunun sonucunda sıcak yağın dışarı akması, motor yangını riskini artırması ve sürüş gücü kaybına yol açabilmesi nedeniyle 323 bin 917 adet Rogue SUV'u geri çağırıyor.

Düzenleyici kurum geri çağırılan araçların yazılımlarının yeniden programlanmasını ve zarar gören parçaların telafi edilmesi gerektiğine dikkat çekti.