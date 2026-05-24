Nissan bir hamlesinden daha vazgeçti

Nissan Motor, Avrupa'da önemli elektrikli araç modellerinin satışlarının düşük seyretmesinin ardından, İngiltere 'de elektrikli araç tahrik üniteleri üretme planından vazgeçti ve yatırımlarını azalttı.

Nissan'ın bir yan kuruluşu olan Jatco, motorları, invertörleri ve dişlileri entegre eden temel bir elektrikli araç bileşeni olan e-aks üretmek üzere Sunderland'da kurmayı planladığı fabrikadan vazgeçeceğini açıkladı.

Yıllık 340 bin ünite kapasiteyle bu yıl tamamlanması planlanan tesis, 2025 yılında duyurulmuştu. Yaklaşık 9 milyar yen (56 milyon dolar) tutarında başlangıç ​​yatırımı öngörülen plan, yaklaşık bir yıl sonra rafa kaldırıldı.

Nissan şu anda kompakt Leaf EV modelini Sunderland fabrikasında üretiyor ve 2027'den itibaren Avrupa pazarı için kompakt crossover SUV modeli Juke'un yeni elektrikli versiyonunun üretimini de burada başlatmayı planlıyor.

Otomobil üreticisi hangi model için olduğunu açıkça belirtmese de, Nissan, Avrupa'da üretilen elektrikli araçlar için Jatco'nun e-akslarını tedarik etmeyi planladığını söylemişti. Şimdilik, şirketin tahrik ünitelerini Japonya'dan İngiltere'ye tedarik etmeye devam etmesi bekleniyor.

Nissan'ın Avrupa'daki elektrikli araç satışları durgun seyrediyor. Model geçiş aşamasında olan Leaf'in satışları, 2025 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 99 düşüşle sadece 87 adede geriledi. Bir diğer elektrikli araç olan Ariya'nın satışları ise yüzde 44 azalarak 11 bin 507 adede düştü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, Nissan'ın Avrupa pazarındaki satış payı on yıl öncesine göre yüzde 3,9'dan 2025'te yüzde 2,2'ye geriledi.

Bu hamle, Nissan'ın Mayıs 2025'te duyurduğu Re:Nissan dönüşüm planı kapsamında yeniden yapılanmayı hızlandırmasıyla aynı zamana denk geliyor. Strateji, hem Japonya'da hem de yurt dışında motor ve elektrik motoru üreten tesisler de dahil olmak üzere, küresel olarak hem araç hem de güç aktarma organı üretimini gözden geçirmeyi içeriyor.

Otomobil üreticisi halihazırda kapatılacak yedi araç fabrikasını belirlemiş olsa da, güç aktarma sistemi yeniden yapılandırmasına ilişkin ayrıntılar açıklanmadı. Şirket, 2027 baharı civarında belirli önlemleri belirlemeyi hedefliyor. Şirket, "Uzun vadeli bir güç aktarma sistemi stratejisi oluşturmak birkaç yıl alacak ve şu anda açıklanacak somut planlar yok" açıklamasını yaptı.

Japonya'da Nissan, Yokohama ve Iwaki fabrikalarında ve çeşitli yan kuruluşlarında güç aktarma sistemleri üretiyor. Eylül ayı sonu itibarıyla Yokohama fabrikasında yaklaşık 3 bin, Iwaki fabrikasında ise yaklaşık 800 kişi çalışıyordu. Parça üretim tesislerinin daha da yeniden yapılandırılması istihdamı etkileyebilir.