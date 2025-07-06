Nissan çareyi Foxconn'da bulabilir

Nikkei ekonomi gazetesinin kimliği açıklanmayan bir Nissan kaynağına dayandırdığı haberine göre Nissan Motor, Japonya'daki Oppama fabrikasını kapanmaktan kurtarabilecek elektrikli araç işbirliği konusunda Tayvanlı Foxconn ile görüşüyor.



Nikkei, Nissan'ın yaklaşık 3 bin 900 işçi çalıştıran Oppama fabrikasının, zor durumdaki Japon otomobil üreticisinin yeniden yapılanma planlarında potansiyel bir konsolidasyon hedefi olduğunu, ancak Foxconn markalı EV'lerin atıl montaj hatlarında üretilmesi fikrinin istihdamı ve tedarikçi ağlarını koruyabileceğini söyledi.



Nissan'dan yapılan açıklamada raporun şirketin kendisi tarafından açıklanan bilgilere dayanmadığı belirtildi. Bir Foxconn sözcüsü yorum talebine hemen yanıt vermedi.



Mayıs ayında Nissan'ın küçük ortağı Mitsubishi Motors, Mitsubishi'ye bir elektrikli araç modeli tedarik etmek üzere Foxconn'un bir yan kuruluşu ile bir mutabakat zaptı imzalamıştı.