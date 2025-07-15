Nissan fabrikasını kapatıyor

Nissan Motor, Tokyo'nun güneyindeki Oppama fabrikasında üretime son vereceğini ve araçların montajını Kyushu'daki bir fabrikaya aktaracağını söyledi.



Şirketten yapılan açıklamada, Japon otomobil üreticisi tarafından işletilen en eski tesislerden biri olan Oppama fabrikasının 2027 mali yılı sonunda üretime son vereceği belirtildi.



Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, tesisin yeniden yapılanma ve maliyet azaltma sürecinin bir parçası olarak potansiyel tesis kapatma listesinde yer aldığını söylemişti. Nissan, İcra Kurulu Başkanı Ivan Espinosa'nın şirketi tersine çevirmeye çalışması nedeniyle hızla kötüleşen mali ve operasyonel durumu nedeniyle fon yaratma ve maliyetleri azaltma arayışında.



Espinosa yaptığı açıklamada, "Bugün Nissan zor ama gerekli bir karar aldı. Benim için de şirket için de kolay olmadı, ancak bunun mevcut zorluklarımızın üstesinden gelmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için hayati bir adım olduğuna inanıyorum." dedi.