Nissan ödeme yapamaz hale geldi

Elindeki nakit miktarını artırmaya çalışan zor durumdaki Nissan Motor bazı tedarikçilerine, kısa vadeli fonları serbest bırakmak amacıyla ödemelerini ertelemesine izin vermelerini öneriyor.



Nissan CEO'luğuna Nisan ayında getirilen İvan Espinosa, gelecek iki yıl içinde global işgücünü %15 azaltıp yedi fabrikayı kapatarak 500 milyar yen (3.4 milyar dolar) maliyet tasarrufu yapmayı hedefliyor.



Reuters ve bilgi sahibi bir kaynak tarafından görülen şirket yazışmalarına göre Nissan İngiltere ve Avrupa Birliği'ndeki bazı tedarikçilerinden ödemelerinde ertelemeleri kabul etmelerini istedi.

