Nissan Qashqai E-Power tanıtıldı: Benzinle çalışan 'elektrikli otomobil'

Hafif hibrit sistemiyle satışa sunulan 2022 Nissan Qashqai, e-Power olarak adlandırılan sistemiyle bu yaz Avrupa'da piyasaya sürülecek.

e-Power sistemi hakkında bilgiler paylaşan Nissan, araçta kullanılan üç silindirli 1.5 litre turbo benzinli ünitenin tek başına 156 beygir güç ürettiğini, ancak bu gücün tekerleklere doğrudan ulaşmadığını belirtiyor.

Burada motor elektrik üreten bir jeneratör görevi görüyor ve üretilen enerjiyi bataryalara veya doğrudan elektrik motoruna iletiyor.

Elektrik motoru ise bu enerjiyi 188 beygir güç ve 330 Nm torka dönüştürüyor.

Şirkete göre bu sistemin normal içten yanmalı sistemlere göre avantajı ise CO2 salınımının azaltılması ve yakıt verimliliğinin artırılması.

Nissan'ın paylaştığı verilere göre 2022 Nissan Qashqai e-Power'ın karma yakıt tüketimi 100 kilometrede 5.3 litre. CO2 emisyonu ise 119 gr/km olarak açıklandı.

Nissan mühendisleri tarafından geliştirilen 'Linear Tune' adlı sistem ise, benzinli motorun hızının aracın yol hızıyla aynı doğrultuda olması için geliştirilmış. Bu sistem, araç hızlandığında elektrik motorunun enerji talebini karşılamak için benzinli motorun hızını da artırıyor. Böylece motor devrinin aniden yükselmesi fakat aracın hızında aynı orantıda artış olmaması gibi durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.