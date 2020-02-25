Nissan Qashqai'den dizele veda sinyalleri

Son dönemlerde eski CEO'su Carlos Ghosn ile gündeme gelen Nissan bu süreci geride bırakarak yeni modelleriyle gündemde yer almayı amaçlıyor.

Japonya merkezli firmanın en önemli gündem maddelerinden biri de yenilenmesi beklenen Qashqai modeli.

Otomotivde yaşanan elektrik dönüşümünü modellerine yansıtmayı hedefleyen Nissan'da, dizel motorun seçenekler arasında çıkarılması söz konusu olabilir.

AutoExpress'in haberine göre, şu anda Renault-Nissan İttifakı'nın 1,5 ve 1,6 litrelik dizel motorlarının yerini elektrikli seçeneklerin alacağını yazdı. Bunlardan biri Nissan’ın ePower teknolojisine sahip olacak ve diğerinin İttifak'ın son ortağı olan Mitsubishi'den bir plug-in hibrit sistem olması bekleniyor.

TAM ELEKTRİKLİ VERSİYON DÜŞÜNÜLMÜYOR

Konuyla ilgili AutoExpress’e açıklamalarda bulunan markanın Avrupa Ürün ve Planlama Sorumlusu Ponz Pandikuthira Japon otomobil üreticisinin güç aktarma organlarını daha da geliştirmesi gerektiğini söyledi. Pandikuthira, “Avrupa pazarı için ePower teknolojisine yatırım yapıyor ve öne çıkartıyoruz. Sistemi Japonya’daki versiyonlardan ayıran ise hız limitleri olacak. Japonya'da 80 ile 105 kilometre aralığında olan sürüş hızları Avrupa’da 129 ile 137 km/s aralığında. Böylesi hızlarda bataryanın dengeli kullanımı ve verimliliği için içten yanmalı ünitenin çok iyi konfügre edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Büyük bir hibrit teknolojisi izlemediklerini belirten Pandikuthira, tam elektrikli versiyonlara kadar bir köprü olacağını söyledi.

Bu açıklamalara göre tam elektrikli bir versiyonun gelmesi beklenmiyor. Bu sistemin daha özel bir versiyona saklandığı ve bunun habercisinin de geçtiğimiz yıl tanıtılan Ariya Concept olduğu belirtiliyor.