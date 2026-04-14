Nissan Skyline geri dönüyor. Otomobil severleri heyecanlandıran görüntü
14.04.2026 12:24
Otomobillerle yakından ilgilenenlerin nadir gördüğü ve sahibi olmak istediği Nissan Skyline yeniden piyasaya sürülecek.
Nissan, gelecekteki ürün planlarıyla ilgili hem iyi hem de kötü haberler açıkladı. 14 yıl sonra ilk kez yeni bir Skyline modeli piyasaya sürülecek. Nissan bu modeli "Japonya için bir kalp atışı modeli, performans, hassasiyet ve sürücü odaklı karakter sunan bir otomobil" olarak tanımlıyor. Kötü olan haber ise satış grafiği düşük modellerin üretimleri sona erecek.
EFSANE YENİDEN CANLANIYOR
Skyline o kadar eski ki tarihi 1957 yılına kadar uzanıyor. Performans versiyonlarının başlangıcı ise tartışmalı bir şekilde 1969'da üçüncü nesil Skyline ile oldu. 1969'da efsanevi GT-R amblemi ilk kez ortaya çıktı. Herkes R32-R34 Skyline'ları biliyor ve GT-R versiyonları ilgi çekse de, Nissan on yıllar boyunca çok çeşitli Skyline modelleri üretti.
Bulanık ve gölgeli olsa da yeni tanıtım görselleri, en azından GT-R'a çok benzeyen arka lambaları ortaya koyuyor. Ön kısım keskin ve agresif görünüyor ve Skyline S logosu net bir şekilde görülebiliyor.