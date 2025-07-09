Nissan üç modelinin üretimini durdurdu

Nissan, Kanada için üç modelin ABD'deki imalatını durdurdu.

Nissan üç modelinin üretimini durdurdu

Nikkei Gazetesi'nin bildirdiğine göre Motor, ve 'nın ihracatına karşılıklı olarak uyguladığı tarifeler nedeniyle Tennessee ve Mississippi'deki tesislerinde Kanada için yapılan üç araç modelinin üretimini askıya aldı.

Habere göre, Mayıs ayında başlayan üretim durdurma, Tennessee'de üretilen Pathfinder ve Murano SUV'larını ve Mississippi'de üretilen Frontier pickup'larını etkiliyor.

Trump yönetimi Nisan ayında otomobil ithalatına yüzde 25 ek tarife uyguladı ve bu da Kanada'nın misilleme tarifeleri uygulamasını tetikledi.

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