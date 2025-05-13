Nissan yolun sonuna mı geldi? Fabrikalar kapanıyor

Otomotiv endüstrisinde kendini yenilemeyen ve eski kalanlar elenmeye başladı. Elektrikli otomobil teknolojisi, Çin'in agresif otomotiv sektörü teşvikleri ve yenilikleri sektörde dengeleri değiştirdi.



Nikkei'nin haberine göre Nissan Motor, Japonya'daki bazı fabrikalarında faaliyetlerini durdurarak iş modelini yeniden yapılandırmayı planlıyor.



Japon medya kuruluşu, sadece işlerin askıya alınması veya fabrikaların tamamen kapatılması konusunda kesin kararın henüz alınmadığını belirtti.



Bu hamle zor bir dönem yaşayan otomobil üreticisinin aşırı üretimini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.



Medyada yer alan haberlere göre şirket daha önce 20.000 çalışan çıkaracağını açıklamıştı.

