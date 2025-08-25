Nissan'a dava açıldı... Motor arızası tespit edildi

Nissan sürücüleri toplu dava açarak haklarını arıyor. ABD'nin Delaware Eyaleti'nde açılan dava, Nissan'ın VC-Turbo motorlarını konu alıyor. Teoride, bu sistem anında kompresyonu ayarlayarak yakıt ekonomisini güçle dengeliyor. Davaya göre, uygulamada araç sahipleri, araç hareket halindeyken motorlarda duraklama, tiz vızıltı sesleri, rölantide zorlanma, stop etme, güç kaybı ve hatta tamamen durma gibi sorunlar yaşıyor.



Toplu davaya göre, motorda ana yatak arızaları ve diğer sorunlar bulunuyor. Ayrıca Nissan'ın arızayı bildiği veya bilmesi gerektiği, ancak tüketicilerden gizlediği iddia ediliyor.



SAHİPLERİ ARIZALARA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI



Davada dört davacının adı geçiyor. Bunlardan biri Dennis Becker. 30 Mart 2024'te Charlotte, Florida'daki Habor Nissan'dan yeni bir 2023 Rogue satın aldı, ancak aracı sadece 247 km kullandıktan sonra "Motor Arızası Gücü Düştü, Hemen Servise Gidin" uyarı ışığı yandı. Aracın durduğunu ve yeniden çalıştırılamadığını söylüyor.



Becker'a göre, bayi Rogue'un aküsünü değiştirdi, ancak bu sorunu çözmedi. Motor kontrol modülü daha sonra bir yazılım güncellemesi aldı, ancak bu da arızayı gideremedi. Bir ay sonra, gösterge panelinde aynı uyarı mesajı görüntülendi ve bayi daha sonra egzoz gazı devridaim valfini değiştirdi. Sorun çözülmedi ve Becker'a göre Rogue'u hala arızalı.



NİSSAN KUSURLARI MI GİZLİYOR?



Toplu dava, Nissan'ın garanti süresi dolana kadar kusurun varlığını sürekli olarak reddettiğini veya müşterileri teşhis ve onarım masraflarını kendileri karşılamaya zorladığını iddia ediyor. Davacılar, bunun birçok araç sahibinin, araçları hala kapsam dahilinde olsa bile yüksek faturalar ödemek zorunda kalmasına neden olduğunu iddia ediyor.



Davada, "Motor Arızasının uyarı olmaksızın meydana geldiği ve sürücülerin araçlarındaki motorların aniden güç kaybetmesi veya tamamen durması nedeniyle hazırlıksız yakalandığı belgelenmiştir. Çarpışma olmasa bile, davacılar ve tüketiciler hasarlı motor ve/veya motor bileşenlerinin onarımı veya değiştirilmesi için binlerce sterlinlik cepten masraf yapmak zorunda kalıyor." denildi.



HANGİ MODELLER ETKİLENDİ?



Dava, 2021-2023 Nissan Rogue, 2019-2023 Nissan Altima ve 2019-2023 Infiniti QX50'yi kapsıyor. Ayrıca, otomobil üreticisinin değişken sıkıştırmalı turbo motorları için yakın zamanda yayınladığı bir geri çağırmanın, çoğu araç sahibi için "sadece birkaç yağ değişiminden ibaret" olan yetersiz onarımlar içerdiğini iddia ediyor.