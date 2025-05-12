Nissan'dan dev işten çıkarma

Japon kamu yayın kuruluşu NHK'nın haberine göre, Nissan küresel çapta 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracak ve daha önce duyurulan işten çıkarmalar da dahil olmak üzere toplam kesintiler işgücünün yaklaşık yüzde 15'ine ulaşacak.



NHK, yeni işten çıkarmalarla birlikte zor durumdaki Japon otomobil üreticisinde işten çıkarılanların sayısının 20 bine ulaşacağını söyledi.