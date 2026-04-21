Nissan'dan elektrikli otomobil devrimi

Nissan , elektrikli araçlar için geliştirdiği tamamen katı hal pil paketinin prototipinde performans hedeflerine ulaşarak, Japon otomobil üreticisini 2028 mali yılında planlanan seri üretime bir adım daha yaklaştırdı.

Nissan, geçtiğimiz günlerde düzenlediği teknik bilgilendirme toplantısında, 23 katmanlı hücreye sahip katı hal pilinin performansını test ettiğini açıkladı. Bu gelişme, Nissan'ın prototip hücrelerinin ticarileştirme için gerekli performansa ulaştığı 2025 yılındaki atılımın ardından geldi.

Nikkei Asia 'nın haberine göre, aynı boyuttaki geleneksel lityum iyon pillere kıyasla, katı hal piller birim hacim başına iki kat daha fazla güç depolama kapasitesine sahip ve bu da bir elektrikli aracın sürüş menzilini iki katına çıkarıyor. Katı hal piller ayrıca yüksek çıkışlı şarja da dayanabilir ve şarj süresini üçte iki oranında azaltıyor.

Nissan ayrıca 2028'de piyasaya sürülecek yeni bir çift yönlü şarj cihazı da geliştirdi. Bu şarj cihazıyla elektrikli araç , evlere elektrik sağlamak için bir güç bankası görevi görebilecek.

Şu anda piyasada bulunan çift yönlü şarj cihazları oldukça pahalı olup, 1,5 milyon yen (9.450 dolar) fiyatla satılıyor. Nissan, bu teknolojiyi sıradan evler için de uygun fiyatlı hale getirmek amacıyla şarj cihazlarını önemli ölçüde daha düşük bir fiyata sunmayı planlıyor, ancak henüz kesin rakamı açıklamadı.

Nissan'da kurumsal yönetici olan Shunichi Inamijima, ürünün "çok düşük maliyetle tedarik edilebileceğini" söyledi.

Otomobil üreticisi, çift yönlü şarj cihazı sahiplerinin fazla enerjiyi şebekeye satabilmelerini 2030 yılından itibaren mümkün kılmayı planlıyor.

Nissan, yazılım tanımlı araçlar için bu mali yılda, araç yazılımının geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan şirket içi bir platformu benimseyecek. Bu platform, araçlardan toplanan verileri kullanarak otomatik yazılım geliştirmeyi mümkün kılacak.

Aynı platform, 2027 mali yılında yapay zekâ destekli otonom sürüşün devreye alınması için de kullanılacak. Nissan ayrıca, sürücünün programına ve araç içi konuşmalarına göre navigasyon ve diğer alanlarda destek sağlayan "AI-Partner" işlevini de araçlarına entegre etmeyi hedefliyor.

Nissan, 14 Nisan'da açıkladığı uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak modellerinin yaklaşık yüzde 90'ını yapay zekâ destekli otonom sürüş özellikleriyle donatacağını belirtti.

Nissan'da kurumsal yönetici olan Takashi Yoshizawa, "AI-Drive, AI-Partner ve AI yazılımlarının entegre gelişimini ilerleteceğiz ve araçlarımızın akıllı dönüşümünü teşvik edeceğiz" dedi.