Nissan'ın hissedarlarından tepki... Bin 71 kişi katıldı

Zor durumdaki Japon otomobil üreticisi Nissan Motor hissedarlar toplantısı düzenledi. Başkan ve CEO Ivan Espinosa kötüleşen performans için özür diledi ve şirketi tersine çevirme planlarını açıkladı, ancak hissedarlar sert tepki gösterdi.



Nissan'ın Yokohama'daki ana ofisinde düzenlenen toplantıya bin 71 kişi katıldı.



Espinosa ayrıca grup genelindeki maaşları 20 bin işçi azaltma ve yedi fabrikayı kapatma planlarını açıkladı.



Hissedarlar, Nisan ayında göreve gelen Espinosa da dahil olmak üzere dört yeni yönetim kurulu üyesinin seçilmesine yönelik bir teklifi onayladı.



Hissedarlar ayrıca Espinosa'nın selefi Uchida Makoto'yu seçen komitenin üç üyesi de dahil olmak üzere sekiz harici yönetim kurulu üyesini yeniden atamayı kabul etti.

Hissedarlardan biri kötüleşen performans için yönetim kurulunu suçladı.



Hissedar "Nissan'ın geleceği konusunda endişeliyim, çünkü sorunlu şeylerin olmasını engellemek için hiçbir şey yapmamış gibi görünen dış yönetim kurulu üyeleri görevlerine devam edecek." dedi.



Bir başka hissedar ise "İstifa eden yöneticilere verilen yüksek tazminat dengesiz görünürken, birçok çalışan işten çıkarmalarla acı çekiyor." dedi.



Nissan, 670 milyar yen ya da yaklaşık 4,6 milyar dolardan fazla net zarar açıklamasının ardından mali durumunu düzeltmek için baskı altında.