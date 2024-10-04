Norveç'te elektrikli araç sayısı benzinli araçların sayısını geçti

Avrupa'nın petrol ve doğalgaz zengini Norveç'te, elektrikli araç sayısı benzinli araç sayısını geçti.

Norveç'te elektrikli araç sayısı benzinli araçların sayısını geçti
Elektrikli araçların payı artmaya devam ediyor: Togg satışları yeniden yükseldi

Elektrikli araçların payı artmaya devam ediyor: Togg satışları yeniden yükseldi

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Karayolu Trafik Bilgi Konseyi'nin açıkladığı verilere göre, ülkede 2,8 milyon kayıtlı binek otomobilden 754 bin 303'ü elektrikli, 753 bin 905'i ise benzinli olarak kayıtlara geçti.

Norveç, günlük 4 milyon varil eşdeğeri üretimi ile Avrupa'nın en büyük petrol ve üreticisi konumunda bulunuyor.

Ülke 2030'da karbon nötr olmayı hedeflerken, bu yıl rekor düzeyde petrol ve doğalgaz yatırımı yapılan Norveç'te 2025'te de bu alandaki yatırımların güçlü seyretmesi bekleniyor.

Buna rağmen, Norveç'te elektrikli araçlara ilgi oldukça yüksek seviyede bulunuyor. Ayrıca, Norveç yollarında 2030'a kadar 3,1 milyon elektrikli araç olacağı tahmin ediliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIN ALIMLARINDA VERGİ KOLAYLIKLARI SAĞLANIYOR

Ülkede elektrikli araç satın alımlarında vergi kolaylıkları sağlanırken, elektrikli araç sahipleri bir çok yerde ücretsiz şarj imkanı buluyor.

Ülkede satılan 10 araçtan 9'u elektrikli olurken, elektrikli araç kullanımı her alanda teşvik ediliyor.

Böylelikle, Avrupa'nın petrol ve doğalgaz zengini Norveç'te, elektrikli araç sayısı benzinli araç sayısını geçti.

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