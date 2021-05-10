Oksijen eksikliği: Suzuki, Hindistan'da üretime verilen arayı uzattı

Suzuki, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla bağlantılı olarak, sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'da bir hafta daha üretime geçmeyecek.

Anadolu Ajansı 10.05.2021 - 09:09

Oksijen eksikliği: Suzuki, Hindistan'da üretime verilen arayı uzattı

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Corona virüs nedeniyle oksijen yetersizliği: Suzuki Hindistan'daki üretimini askıya alıyor

Corona virüs nedeniyle oksijen yetersizliği: Suzuki Hindistan'daki üretimini askıya alıyor

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle 1-9 Mayıs tarihlerinde üretime ara veren Japon firma, bu süreyi bir hafta daha uzattı.

Hindistan'daki üç tesisinde imalatı askıya alan Suzuki, ülkede yerel parça tedarikçilerinin lehimleme dahil bazı alanlarda yoğunlukla kullandığı oksijen eksikliğinin halen sürdüğünü açıkladı.

Kovid-19 vakalarındaki artış, Hindistan'da sanayide kullanılan oksijen stoklarının, tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı. Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek.

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