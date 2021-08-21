Orijinal diye aldı, ekspertizde gerçek ortaya çıktı

İstanbul’da yaşayan Sinem Eryılmaz, 1 ay önce bir internet sitesinde ilanını gördüğü 2012 model cipi satın almak istedi.

Cipi satın almak isteyen Eryılmaz’a, iddialara göre eski araç sahibi, aracın bütün kaporta parçalarının orijinal olduğunu gösteren bir eksper raporu gösterdi. Daha sonra Eryılmaz, aracı 139 bin TL para ödeyerek satın aldı. Aracı satın aldığı gün arkadaşı Burak Tükenmez ile birlikte farklı bir ekspertiz bayisine giden Eryılmaz, aracın 8 kaporta parçasının değiştirilmiş olduğunu öğrendi.

Eryılmaz, durumu aracı satan kişiye anlattı. "Aracın tüm parçaları orijinal" cevabını alan Eryılmaz, cumhuriyet savcılığına giderek araç sahibi ve aracın tüm parçalarının orijinal olduğu yönünde rapor veren eksper firması hakkında suç duyurusunda bulundu.

''SATICIYLA KONUŞTUK ÖNCE KENDİSİ İNKAR ETTİ''

Eryılmaz’ın arkadaşı Burak Tükenmez’in, son olarak tavsiye üzerine geldiği Kocaeli’deki bir ekspertiz bayisi de aracın 8 parçasının farklı olduğu yönünde rapor verdi.

Mağdur edildiklerini belirten Burak Tükenmez, “1 ay evvel aldık. Satan arkadaş kendisi ekspertize götürmüş. Eksper, arabanın her yerinin sağlam olduğunu gösteren bir rapor vermiş. Aynı gün içinde aracı aldıktan sonra kendimiz farklı bir ekspere götürdük. Arabanın tüm parçalarının değiştiğini gördük. Sonra suç duyurusunda bulunduk. Satıcıyla konuştuk, önce kendisi inkar etti. Sonra yelkenleri suya indirdi. Şu an buradaki ekspere geldik. Buradaki sonuç da aynı çıktı. Aracın her yeri değişmiş. Biz şu an hem satıcıdan hem de aracın temiz olduğunu gösteren eksperden şikayetçiyiz” dedi.