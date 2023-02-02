Oto satışında tüm zamanların ocak rekoru

Otomobil ve hafif ticari araç satışında yılın ilk ayında sert yükseliş yaşandı. Otomotivde satış adedi 50 binin üzerine çıkarak rekor kırıldı.

Oto satışında tüm zamanların ocak rekoru

Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, ocakta otomotiv ve hafif ticari araç pazarı yüzde 33,5 arttı.

Yılın ilk ayında satışlar 50 bin 894 adet olarak kaydedildi.

Aynı ay otomobil satışları yüzde 28,5 artarak 37 bin 288 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 49,3 artışla 13 bin 606 adet olarak gerçekleşti.

ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 54,5 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,5 artış gösterirken, hafif ticaride bu oran yüzde 66,6 oldu.

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Haberi Görüntüle

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...