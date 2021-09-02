Otodaki daralmaya ÖTV freni

Ağustos ayında 58 bin 454 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Geçen ay pazardaki daralma ÖTV değişikliği etkisiyle yüzde 5 ile sınırlı kaldı. Yılın ilk 8 ayındaki toplam satış ise 500 bin adedi geçti.

NTV Haber 02.09.2021 - 15:33

Otodaki daralmaya ÖTV freni

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2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 24,3 oranında artarak 501 bin adet seviyesine yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, toplam pazar ağustos ayında ise yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu.

Temmuz ayında yüzde 45 olarak gerçekleşen pazardaki daralma, ağustos ayında yapılan ÖTV değişikliği ile frenlenmiş oldu.

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 85,6'sının ÖTV değişikliği ile fiyatı düşen B ve C segmentlerindeki araçlardan oluştuğu görülüyor.

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