Otodaki daralmaya ÖTV freni

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 24,3 oranında artarak 501 bin adet seviyesine yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, toplam pazar ağustos ayında ise yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu.

Temmuz ayında yüzde 45 olarak gerçekleşen pazardaki daralma, ağustos ayında yapılan ÖTV değişikliği ile frenlenmiş oldu.

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 85,6'sının ÖTV değişikliği ile fiyatı düşen B ve C segmentlerindeki araçlardan oluştuğu görülüyor.