OTOFARK test sürüşü: Yeni Audi A3

İlk olarak 1996 yılında Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Audi A3, bu yıla kadar dünya genelinde 5 milyondan fazla satış adetine ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye’de ise 1999 - 2021 Mart tarihleri arasında yaklaşık 95 bin Audi A3 satışı gerçekleşti. Başlangıçta hatchback ve 3 kapılı olarak yollara çıkan araç, 1999 yılında 5 kapılı versiyona kavuştu ve 1998 yılında kumaş tavanlı cabriolet aileye eklendi. 2012 yılında üçüncü nesli tanıtılan A3, ilk kez hem 3 hem de 5 kapı seçenekleriyle aynı anda sunuldu. Bir yıl sonra ise A3 artık sedan gövde tipine de sahipti. 25 yıl önce başlayan serüvenin dördüncü nesli artık yollarımızda.



48 VOLTLUK MİLD HİBRİT

Hemen belirteyim; Yeni A3, 48 voltluk mild hibrit (yarı hibrit) sistemine sahip. Mild hibrit sistem, yavaşlama sırasında enerjiyi geri kazanıyor, düşük motor hızlarında kalkışta, hızlanırken motoru 50 Nm'ye kadar torkla destekliyor ve günlük sürüşte 100 kilometrede 0.4 litreye kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Şu an için ülkemizde ‘Sportback’ ve ‘Sedan’ gövde tipleriyle satışa sunulan Yeni Audi A3, Türkiye’de 1.5 litre 150 hp 4 silindirli 35 TFSI ve 1.0 litre 110 hp 3 silindirli 30 TFSI motor seçeneklerine sahip. ‘Advanced’ ve ‘S line’ adlarında iki farklı donanım seviyesine sahip araç sadece ‘S tronic’ otomatik şanzımanla alınabiliyor. Benim kullandığım test aracı 150 beygirlik sedan versiyondu. Yaklaşık 1400 kg boş ağırlığa sahip araç 1.5 litrelik motorla çok seri hareket ediyor. 8.4 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayan Yeni Audi A3 Sedan, motor şanzıman uyumuyla sürücüsünü rahat ettiriyor. Gaz pedalına yüklendiğim anda aldığım net cevaplar ve ara hızlanmalar gayet tatminkardı. Aracın fabrika verisi karma kullanım yakıt tüketim ortalaması 4.9 litre. Test sürüşü esnasında benim elde ettiğim değer performanslı kullanımda 5.8 litre oldu. Sabit hızlarda yakıt tüketiminin 4.0 litreye kadar düşürebildiğimi de hesaba katarsak A3’ün gücü ve performansına göre tutumlu bir araç olduğunu söyleyebilirim.

Farklı rotalarda gerçekleştirdiğim test sürüşü esnasında araçta beğendiğim yönlerin başında kabin sessizliği ve yol tutuşu oldu. Yüksek hızlarda dahi rüzgar gürültüsünü ve lastik sesini iç mekana yansıtmayan Audi A3, oldukça konforlu bir sürüş sunuyor. Mercedes A-Serisi Sedan ve BMW 2-Serisi Gran Coupe gibi ciddi rakipleri bulunan Yeni Audi A3 dersini iyi çalışmışa benziyor. Öyle ki, araç hem iyi darbe sönümlüyor hem de sert girilen virajlarda yere çok sağlam basıyor ve tedirginlik yaratacak bir kayma eğilimi göstermiyor. Sanırım bu başarının sebebi ayrı yay/amortisör düzenlemesine sahip dört bağlantılı bağımsız bir arka süspansiyonun kullanılması. Fakat burada bir parantez açarak önemli bir noktayı belirtmem gerek; arkada bağımsız süspansiyon sadece 150 beygirlik versiyonda mevcut. 1.0 litre 110 beygirlik A3’ün arkasında torsiyon çubuğu (bağımlı süspansiyon) kullanılmış.



A3 SPORTBACK’TEN 15 CM DAHA UZUN



4,49 metre uzunluğa, 1,82 metre genişliğe ve 1,45 metre yüksekliğe sahip Yeni Audi A3 Sedan, kardeşi A3 Sportback’ten 15 cm daha uzun, diğer ölçüleri aynı. Test aracımızın ‘Metalik Tango Kırmızı’ rengi oldukça dikkat çekiciydi. Sanırım kırmızı rengin yakıştığı nadir araçlardan biri de Audi A3. Özellikle sedan gövde tipinde kırmızı renk büyük bir risktir ama A3’e çok yakıştığı aşikar. Bence geçtiğimiz yollarda meraklı bakışların araç üzerinde toplanmasında rengin önemi büyüktü. Ön tasarımda çok büyük olarak tasarlanan ızgara, hava girişlerini andıran alt ızgaralar ve yeni farlar dinamik görünümün baş rol oyuncuları. Ön farlardan arka stoplara kadar yumuşak bir çizgi halinde uzanan omuz çizgisi ve kapı altındaki gri kaplama sportifliği artırmış. Arka kısmın üç boyutlu tasarımı, kama şeklindeki arka farlar, tekerlek bombelerindeki hava çıkışı görünümü, difüzör ve trapezoidal egzoz borusu kaplamalarıyla tamamlanmış. A3 Sportback 380 litre, sedan ise 425 litre standart bagaj hacmine sahip. A3 Sportback elektrikli açılır/kapanır; A3 Sedan ise sadece elektrikli açılır bagajla sunuluyor. Her iki versiyonda opsiyonel olarak satın alınabilen ‘Konfor Anahtar’la birlikte, ayak hareketiyle de açılabilen bagaj kapağı özelliğine sahip olunabiliyor.

KOKPİTTE BÜYÜK DEĞİŞİM



Yeni Audi A3’ün selefinden çok bariz şekilde ayrıldığı, rakiplerine diş gösterdiği en önemli bölümlerin başında kokpitin geldiğini söyleyebilirim. Tasarım motiflerinin çoğu dışarıdaki öğelere bağlantılı. Örneğin; kapıları açma kollarının hokey sopası şekli, farları ve arka lambalarını anımsatıyor. İç mekanda kalite hissi çok artmış. Yeni vites topuzu/vites değiştirici, alüminyum-karbon kaplamalar ve siyah panel görünümlü göstergeler öne çıkan öğelerden bazıları. Vitesin hemen arkasına konumlandırılan bardaklık alanının dışında neredeyse hiç sert plastik kullanılmamış. Spor koltuklar vücudu çok iyi sarıyor, konforlu yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda da rahat ettiriyor. Direksiyonun kontrolü ve hissiyatı gayet iyi.

Kokpiti tamamen sürücüye odaklanan Yeni Audi A3’te, gösterge panelinin ortasına entegre edilen 12.3 inçlik dokunmatik ekran, ‘Audi Virtual Kokpit Plus’ (Sanal Gösterge Ekranı) ile standart olarak sunuluyor. Ekran, gösterge panelinin orta alanını kaplayan yamuk siyah bir panel kaplamasına gömülü. Kapatıldığında, ekran neredeyse hiç fark edilmiyor. Ekranın altında bulunan fiziksel kontrol düğmeleri ve klima kontrolü için yeni geliştirilen ayar ünitesi sürücüye doğru hafifçe eğimli. Dairesel parmak hareketlerine tepki veren yuvarlak, duyusal ses seviyesi kontrolü alıştıkça keyif veriyor ve yolcu tarafından da kullanılabiliyor. Yeni üçüncü nesil modüler bilgi-eğlence platformu tarafından desteklenen MMI işletim konseptinin yer aldığı Yeni A3’te, bir önceki nesle göre 10 kat hızlı bir bilgi-işlem gücü, telefon ve entegre bir Wi-Fi erişim noktası da sunuluyor.

DONANIM VE FİYAT



Yeni Audi A3’ün donanım seviyesini selefiyle kıyasladığımda ortaya çok ciddi farklar çıkıyor. Mesela ‘S line’ donanımlı test aracımızın selefindeki versiyonu olan ‘Sport’ donanımında ‘Audi Virtual Kokpit ’ (Sanal Gösterge Ekranı), kablosuz şarj ünitesi, park asistanı, çarpışma önleyici, şeritten ayrılma uyarısı, LED farlar, dinamik sinyal lambaları, adaptif hız sabitleyici, arkada 2 adet usb bağlantısı gibi özellikler yoktu. Ayrıca günümüzün vazgeçilmezi akıllı telefon arayüzü Apple CarPlay ve Android Auto yeni Audi A3’te artık mevcut. Hal böyle olunca Yeni Audi A3’ün çok ciddi ilerlemelerle geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Unutmadan söyleyeyim; Apple CarPlay kablosuz olarak çalışıyor, ama Android Auto şu an sadece kablolu olarak kullanılabiliyor. Fakat Audi yetkililerinden aldığım bilgiye göre ilerleyen aylarda Android Auto’yu da kablosuz kullanmak mümkün olacak, çalışmalar devam ediyor.



Gelelim işin en can alıcı kısmına yani fiyatlara. Yeni Audi A3 Sportback’te fiyatlar 427 bin TL’den, sedan gövde tipindeyse 456 bin TL’den başlıyor. S line donanımlı sedan test aracımızın fiyatıysa opsiyonel olarak eklenebilen ‘Premium’ ve ‘Konfor’ paketleriyle birlikte 533 bin TL’yi buluyor. Premium Paket; metalik renk, Audi akıllı telefon arayüzü, kablosuz şarj ünitesi ve panoramik cam tavandan oluşuyor. Konfor paket ise ön koltuk ısıtması, Audi ses sistemi ve Konfor Anahtar (anahtarsız giriş, ayak hareketiyle bagaj açma) donanımlarını barındırıyor.