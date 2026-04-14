Otomobil devi daralma kararı aldı

Zor durumda olan otomobil üreticisi Nissan Motor, iş yeniden yapılandırma planını güçlendirmek amacıyla, yapay zekâ destekli otonom sürüş sistemi ve bir dizi elektrikli araç seçeneğini içeren uzun vadeli bir teknoloji stratejisini açıkladı.

Nikkei Asia 'nın haberine göre, Japon üretici, yeni X-Trail/Rogue SUV ve Juke kompakt otomobilini tanıtırken, sunduğu model sayısını yüzde 20 azaltarak 45'e indireceğini duyurdu. 2030 mali yılına kadar hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Çin'de yıllık 1 milyon araç satışını hedeflediğini ve o zamana kadar Japonya'daki yıllık satış hacmini 550 bin araca çıkarmayı amaçladığını belirtti.

Nissan Başkanı ve CEO'su Ivan Espinosa, Yokohama'daki genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Teknoloji daha hızlı ilerliyor. Piyasalar daha değişken. Müşteri beklentileri sürekli artıyor. Vizyonumuz, nereye öncülük edeceğimize, nerede ortaklık kuracağımıza ve nerede duracağımıza karar vermemize yardımcı oluyor. Yatırımları gerçekten önemli olan şeylere yönlendiriyor ve baskı altında istikrarlı kalıyor." diye konuştu.

PROPILOT'U GELİŞTİRİYORLAR

Nissan, ProPilot adlı gelişmiş sürücü destek sistemlerini (ADAS) geliştiriyor. İngiltere merkezli otonom sürüş girişimi Wayve ile yaptığı ortaklık sayesinde , Wayve'nin yapay zekâ tabanlı yazılımını içeren yeni nesil ProPilot'ı Nisan 2027'de başlayacak mali yılda Japonya'da piyasaya sürmeyi planlıyor.

Wayve'in yapay zekasının en önemli özelliklerinden biri, büyük miktarda harita verisine ihtiyaç duymadan çevresini değerlendirebilmesi, insanların hareketlerini anlayabilmesi ve doğal ve güvenli hissettiren bir sürüş modu seçebilmesi olarak öne çıkıyor.

Nissan Baş Teknoloji Sorumlusu Eiichi Akashi, "Uzun vadede yaklaşık yüzde 90'a ulaşmayı hedefleyerek, ürün gamımızın büyük çoğunluğunu Nissan yapay zeka sürüş teknolojileriyle donatacağız" dedi.

Yetkili, yapay zekâ tabanlı otonom sürüş teknolojisi planlarının hem küçük hem de büyük araçları, ayrıca kişisel sürüşü ve toplu taşımayı kapsayacağını söyledi. Nissan ve Wayve'nin, Uber Technologies ile birlikte 2026'nın sonlarında bir robotaksi deneme programına başlaması bekleniyor.

Akashi "Yapay zekâ destekli sürüş teknolojileri, sürücülerin görsel olarak dikkatini dağıtmasına gerek kalmadan sistemin görevi yönetmesini sağlayarak, 'gözleri direksiyondan uzak' sürüşü destekleyecektir." diye ekledi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÖNELİYOR

Nissan, küresel pazarlardaki çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için daha geniş bir elektrikli araç yelpazesi sunacağını açıkladı. Bu seçenekler arasında, ortaklıklar aracılığıyla sunulan şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı hibrit çözümler de yer alacak. Yeni X-Trail/Rogue SUV, Nissan'ın tescilli e-Power hibrit teknolojisini kullanırken, Juke kompakt otomobil ise tamamen elektrikli bir araç olacak.

Akashi, ortaklıkların "daha hızlı hareket etmemizi, yatırımlarda disiplinli kalmamızı ve bölgesel ihtiyaçları hassasiyetle karşılamamızı sağlayacağını" söyledi.

Espinosa, "Düşük performanslı ürünleri eleyerek model yelpazemizi 56'dan 45'e indireceğiz" dedi.

Espinosa "Nissan'ın bugün bulunduğu noktayı dürüstçe değerlendirmeliyiz. Performans baskılarımız, zaman içinde biriken yapısal zorluklardan kaynaklandı. Portföyümüz piyasadan daha hızlı yaşlandı. Maliyetler hacimlerden daha hızlı arttı. Ölçekte bir düşüş yaşanmasına rağmen, sabit maliyetler ve karmaşıklık yüksek kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.