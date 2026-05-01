Otomobil devinden kritik iptal, planlar değişti

Nissan , ABD 'nin güneyindeki Mississippi eyaletinde bulunan fabrikasında elektrikli araç üretim planlarını iptal ettiğini açıkladı.

Bu iptal, Japon otomobil üreticisinin stratejik politika incelemesinin bir parçası oldu. Zira geçen yıl yeşil araç teşviklerinin sona ermesiyle ABD elektrikli araç pazarı küçülmüştü.

ABD'DE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA TALEP DÜŞÜYOR

Nissan, Canton fabrikasında benzinli otomobiller gibi geleneksel araçların üretimini artıracak. ABD'de elektrikli olmayan araç satışları artış gösteriyor.

Japon otomobil üreticisi, Leaf de dahil olmak üzere elektrikli araçlarını ABD'de satmaya devam edecek.

Şirket, Canton fabrikasında iki elektrikli spor arazi aracı modeli üretmeyi planlıyordu ve üretime 2028 yılının sonu ile 2029 yılının ilk yarısı arasında başlamayı hedefliyordu. Temmuz 2025'te üretim planlarını bir yıla kadar ertelemişti.