Otomobil devinden sürpriz adım: Renault'nun yeni sürücüsüz arazi aracı

Clio veya Megane gibi günlük otomobilleriyle tanıdığımız Renault , bu kez çok farklı bir alana adım atıyor. Fransız üretici, "Forefront" adını verdiği, tamamen insansız ve elektrikli bir arazi aracı konsepti geliştirdi. Bu yeni platform, tehlikeli ve ulaşılması güç bölgelerde insan hayatını riske atmadan zorlu görevleri yerine getirebilmesi için tasarlandı.



SESSİZ, GÜÇLÜ VE TAMAMEN İNSANSIZ

Geleneksel bir otomobil geliştirmek yerine uzaktan kumanda edilebilen ve otonom sürüş özellikleri taşıyan modüler bir altyapı tercih ediliyor. Forefront, gücünü iki adet elektrik motorundan alıyor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle en zorlu arazilerin üstesinden geliyor. Arka tekerlekten yönlendirme özelliği sayesinde dar alanlarda son derece yüksek manevra kabiliyeti sunuyor.

Tam şarjla yaklaşık 400 kilometre yol kat edebilen aracın menzili, eklenecek bir menzil uzatıcı jeneratör ile daha da artırılabiliyor. Bin kilograma kadar yük taşıma kapasitesi bulunan bu devriye aracı, elektrikli yapısı sayesinde tamamen sessiz ilerleyerek özellikle gizliliğin ön planda olduğu operasyonlarda büyük bir avantaj yaratıyor. Araçta otomotiv endüstrisinde kendini kanıtlamış standart parçaların kullanılması hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de montaj sürecini hızlandırıyor.