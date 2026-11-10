Otomobil devinin gizli planları sızdırıldı. Elektrikli ve hidrojenli modele hazırlık yapıyor

Güney Koreli otomotiv devi Kia'nın kapalı kapılar ardında yürüttüğü gelecek planları beklenmedik bir şekilde gün yüzüne çıktı. Şirket içi bir rapordan sızdırılan belgeler, markanın 2028 ve 2029 yıllarına ait üretim takvimini gözler önüne seriyor.

Kia İstihdam İstikrarı Komitesi'nden sızdığı belirtilen bu belgeler, yepyeni bir elektrikli SUV modelinden hidrojenle çalışan bir minivana kadar pek çok yeniliği içeriyor.

EFSANEVİ MODELLER YENİDEN TASARLANIYOR

Sızdırılan belgelere göre, markanın Güney Kore'deki Gwangmyeong fabrikası tamamen yenilenmiş modellere ev sahipliği yapacak. Bu yeniliklerin başını yeni nesil Carnival çekiyor. 2020 yılından bu yana yollarda olan ve yakın zamanda makyajlanan model, 2028 yılında yepyeni bir hibrit sistemle karşımıza çıkacak. Hyundai Tucson'da da kullanılan bu yeni hibrit altyapının, verimliliği artırırken kamp yapmayı seven kullanıcılar için özel donanımlar sunacağı belirtiliyor. Asıl büyük sürpriz ise Carnival'ın 2029 yılında hidrojen yakıt hücreli (FCEV) bir versiyona kavuşacak olması. Hyundai Nexo'dan alınacak teknolojiyle üretilecek bu araç , markanın seri üretime geçen ilk hidrojenli binek otomobili unvanını alacak.

Aynı sızıntı, sevilen SUV modeli Sorento'nun da beşinci nesliyle 2028 yılında üretime gireceğini doğruluyor. Hwaseong fabrikasında üretilecek yeni Sorento, kendi kendini şarj eden tam hibrit bir güç ünitesiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

TASMAN PİKAP VE YEPYENİ BİR SUV İHTİMALİ

Hwaseong tesisinde üretilen bir diğer önemli model ise tasarımıyla dikkat çeken Tasman pikap. Satışa sunulduğu günden bu yana özellikle Avustralya pazarında hedeflenen satış rakamlarının gerisinde kalan bu araç için şirket bir ürün iyileştirmesi planlıyor.

Erken bir makyaj operasyonu beklenmese de aracın eksikliklerinin giderileceği anlaşılıyor. Belgedeki en heyecan verici detaylardan biri ise Tasman üretim hattında türev modellerin genişletilmesi ifadesinin yer alması.

Bu cümle, otomotiv dünyasında uzun süredir konuşulan, merdiven şasili ve üç sıra koltuklu yeni bir Kia SUV modelinin gerçeğe dönüştüğünün en net işareti olarak yorumlanıyor.

ELEKTRİKLİ AİLE GENİŞLİYOR: EV7 SAHNEYE ÇIKIYOR

Elektrikli araç pazarında hız kesmeyen Kia, Gwangju fabrikasını tamamen yeni EV7 modelinin üretim merkezi yapmaya hazırlanıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere bu yeni elektrikli SUV, boyut olarak EV5 ile ailenin en büyüğü EV9 arasında konumlanacak. Markanın elektrikli ürün gamındaki orta sınıf boşluğunu dolduracak olan EV7, şirketin sıfır emisyon hedeflerindeki kararlılığını gösteriyor.

Ayrıca aynı tesiste, uzun yıllardır hizmet veren Bongo hafif ticari aracının yenilenmiş bir versiyonunun da 2028 yılına kadar üretime girmesi planlanıyor. Gwangju Hanam tesisinde ise büyük otobüs üretimi sonlandırılarak, bunun yerine savunma sanayisi ve özel operasyonlara yönelik araçların üretimine ağırlık verilecek.

Küresel çapta elektrikli araçlara olan ilginin durgunlaştığı bir dönemde, Kia'nın hem elektrikli modellere hem de hidrojen teknolojisine yatırım yapmaya devam etmesi dikkat çekiyor. Sızdırılan bu belgeler, şirketin anlık trendlere göre yön değiştirmek yerine, önceden belirlenmiş uzun vadeli bir stratejiyle yoluna devam ettiğini açıkça gösteriyor.