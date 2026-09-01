Otomobil fabrikasında üretim durdu

Dünyanın dördüncü büyük otomobil grubu Stellantis , hibrit araçlara yönelik beklenenden güçlü talep nedeniyle yaşanan motor parçası darboğazı sebebiyle Torina'daki Mirafiori fabrikasındaki üretimini bu hafta durduracak.

Mirafiori için motor bileşenleri üreten Carmagnola yakınlarındaki Teksid fabrikası, hibrit modellere yönelik talebi karşılamaya yetmeyecek bir üretim seviyesinde faaliyet gösteriyor. Stellantis , motor üretim seviyelerini talep ile uyumlu hale getirmek için çalıştığını belirtti.

İşçi sendikası FIOM ise ayrı bir açıklamada, üretimin 02-04 Eylül tarihleri arasında duracağını bildirdi ve Mirafiori fabrikasının dört haftalık yaz tatilinin ardından geçen hafta yeniden çalışmaya başladığına dikkat çekti.

FIOM durdurulma gerekçesi olarak farklı bir sebebe işaret ederek durumu Turin tesisinde üretilen Fiat 500 şehir otomobili modeline yönelik düşük talebe bağladı.