Otomobil fiyatını indirene ceza uygulanacak

Çinli düzenleyiciler, aşırı rekabeti dizginlemeyi amaçlayan yetkililerin kampanyasına meydan okuyarak yeni bir fiyat indirim turuna başlayan otomobil üreticilerine karşı "ağır cezalar" uygulanacağı uyarısında bulundu.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, piyasa düzenleyicisi ve ülkenin en üst düzey ekonomi planlamacısıyla birlikte bu hafta başında 17 otomobil üreticisinin yöneticileriyle bir toplantı düzenledi. Toplantıda yetkililer, üretim maliyetleri ve fiyat denetimine yönelik soruşturmaları yoğunlaştıracaklarını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ihlaller durumunda şirketlere "ağır cezalar" uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

Bloomberg'ün haberine göre, bu hafta düzenlenen ikinci toplantıda yetkililer, uzun süredir devam eden fiyat savaşıyla sarsılan piyasaya düzeni yeniden getirme konusunda görüştüler. Salı günü, Maliye Bakanlığı da dahil olmak üzere yaklaşık iki düzine kurum, enerji şirketleri ve otomobil üreticileriyle bir araya gelerek, katı hal piller ve otonom sürüş gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere elektrikli araç sektörünü teşvik etme konusunda görüşmeler yaptı.

DEFALARCA UYARI YAPILDI

Defalarca yapılan uyarılara rağmen , otomobil üreticileri, devlet teşviklerinin azaltılması ve ekonominin yavaşlaması nedeniyle talepteki düşüşle mücadele ederken fiyat indirimlerini durdurmakta zorlanıyorlar. BMW AG , Volkswagen AG ve bir düzineden fazla diğer marka, elektrikli ve hibrit araç alımına yönelik vergi indirimi ve takas teşviklerinin azaltılmasının ardından, satışları artırmak için Ocak ayının başından bu yana fiyatları düşürdü veya teşvikler sundu.

Ancak UBS AG'nin Çin otomotiv araştırmaları başkanı Paul Gong, şirketlerin model güncellemeleri, konfigürasyon değişiklikleri ve hatta yeniden markalama gibi yollarla uyum sağlamaya devam edeceğini söyledi.

FAİZSİZ KREDİLER VERİLİYOR

Fiyatları düşürmenin yanı sıra, bazı otomobil üreticileri alıcıları cezbetmek için faizsiz krediler gibi teşvikler sundu. Tesla Inc. geçen hafta yedi yıllık ultra düşük faizli bir finansman planı başlattı, Xiaomi Corp. ise YU7 spor arazi aracı için üç yıllık faizsiz kredi teklif etti ve daha sonra Tesla'ya benzer yedi yıllık ultra düşük faizli bir planla karşılık verdi.