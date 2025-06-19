Otomobil fiyatları 2 bin dolar arttı

Danışman AlixPartners'a göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin 30 milyar dolarlık maliyetinin yükünü otomobil alıcıları çekecek ve zaten yüksek olan ABD otomobil fiyatlarını araç başına neredeyse 2 bin dolar artıracak.



Firma, otomobil şirketlerinin Trump'ın gümrük vergilerinin maliyetinin yüzde 80'ini araç başına 1.760 dolar daha fazla olarak hesapladığı yansıtmasını bekliyor. AlixPartners, yıllık küresel otomotiv görünümünün bir parçası olarak, yönetimin elektrikli araç karşıtı politikalarının Amerikan otomobil üreticilerini küresel elektrikli araç pazarında küçük oyunculara düşürme riski taşıdığı konusunda da uyardı.



AlixPartners'ın küresel otomobil pazarı lideri Mark Wakefield, çevrimiçi bir brifingde gazetecilere verdiği demeçte, "Bu tarifeler büyük bir maliyet duvarı getiriyor Darbenin çoğunu tüketicilerin aldığını görüyoruz." dedi.



General Motors Co. ve Ford Motor Co. bu yıl sırasıyla 5 milyar dolar ve 2,5 milyar dolarlık bir gümrük vergisi etkisi beklediklerini, ancak kısmen fiyat ayarlamaları yoluyla dengeleme yapacaklarını söylediler.



Wakefield, bu yüksek fiyatların önümüzdeki üç yıl içinde ABD'de yaklaşık 1 milyon daha az araç satılmasına yol açacağını söyledi. Ancak danışman, tarifelerin etkisinin azalmasıyla ABD otomobil satışlarının 2030 yılında geçen yıla göre 1 milyon artarak 17 milyona ulaşmasını bekliyor.