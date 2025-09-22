Otomobil ithalatına yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik artan ithalat baskısı ve haksız rekabete karşı yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülükler uygulanacak.

Ek mali yükümlülük araç tipine göre değişecek.



Kararla birlikte;

-Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin ABD Doları/adedin yüksek olanı

-Plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin ABD Doları/adedin yüksek olanı



-Elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 ABD Doları/adedin yüksek olanı kadar ek mali yükümlülük uygulanacak.

Düzenlemeyle yerli üretimin pazardaki payı ve sektörün istihdamının korunması amaçlanıyor.

Düzenlemeye konu olan araçlarla ilgili başlamış işlemlerin tamamlanması amacıyla karar 22 Eylül'den 60 gün sonra uygulanacak.