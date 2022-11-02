Otomobil pazarı ekimde yüzde 14,9 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), yılın ilk on ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazarı verileri yayımladı.



Rapora göre, ekimde otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıl aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 62,222 adet oldu.



Ekim ayında otomobil satışları yüzde 17,1 artışla 47,440 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9,5 artarak 17,782 adet olarak gerçekleşti.

YILLIK BAZDA DARALMA GERÇEKLEŞTİ



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 arttı.



Ocak-ekim döneminde ise Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 4,7 daralarak 582,752 adet olarak gerçekleşti.



Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 6 düşüşle 446,664 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 0,4 düşüşle 139,088 adet oldu.

