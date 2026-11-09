Otomobil pazarında dengeler değişti: BMW ve Mercedes, Fiat'ı geride bıraktı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan Ekim 2026 perakende satış raporu, Türkiye otomotiv pazarında dikkat çekici bir değişimi gözler önüne seriyor. Rapora göre, geçtiğimiz ay lüks ve premium markaların ulaştığı yüksek satış adetleri, sektörün uzun yıllardır alıştığı pazar dinamiklerinin değişmeye başladığını kanıtlıyor. Özellikle binek otomobil segmentinde Alman premium üreticileri, yılların köklü kitle markalarını geride bırakarak tam anlamıyla bir gövde gösterisi yaptı.

ALMAN PREMİUM MARKALARI ANA AKIMI SOLLADI

Ekim ayı verileri incelendiğinde tablonun en çarpıcı kısmı binek otomobil satışlarında ortaya çıkıyor. Yalnızca ithal otomobil satışı gerçekleştiren BMW , ekim ayında 3 bin 259 adetlik bir satış hacmine ulaşarak genel pazarda dokuzuncu sıraya yerleşti. Bir diğer premium dev Mercedes-Benz ise otomobil tarafında 2 bin 685 adet satarak güçlü bir performans sergiledi.

Bu rakamların asıl önemi, ana akım kitle markalarıyla kıyaslandığında ortaya çıkıyor. Yıllardır Türkiye pazarını domine eden Fiat, binek otomobil segmentinde sadece 415 adet satış yapabildi. Benzer şekilde, kitlelerin çokça tercih ettiği Ford'un binek otomobil satışları 784 adette kaldı. Dacia bin 692, Citroen bin 863 ve Opel bin 944 adetlik binek satışlarıyla BMW ve Mercedes-Benz'in gerisinde kaldı. Hatta 729 adet araç satan Audi bile, otomobil tarafında Fiat ile neredeyse kafa kafaya, Ford ile rekabet edecek bir seviyeye ulaştı.

ULTRA LÜKS VE SÜPER OTOMOBİL PAZARI HAREKETLİ

Pazardaki bu premium ve lüks tüketim eğilimi sadece C ve D segmenti lüks sedan veya SUV'lerle sınırlı kalmadı. Milyonlarca liralık fiyat etiketlerine sahip olan ultra lüks ve süper spor otomobil segmentinde de ekim ayında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı.

ODMD verilerine göre sadece bir ay içinde Türkiye'de 111 adet Porsche satıldı. Bunu 91 adetlik satışıyla Land Rover takip ederken, ultra lüks sınıfın zirvesindeki Bentley 3 adet satış kaydetti. İtalyan süper spor otomobil efsaneleri Ferrari ve Lamborghini 2'şer adet, İngiliz zarafetinin temsilcisi Aston Martin ise 1 adet yeni aracı yollarla buluşturdu. Veriler, pazar genelinde bir daralma yaşansa da lüks ve premium otomobillere olan talebin azalmak bir yana, kitle markalarından rol çalacak kadar güçlü olduğunu net bir şekilde gösteriyor.

GENEL PAZARIN ZİRVESİNDE KİMLER VAR?

Premium markaların bu dikkat çekici yükselişine rağmen, toplam pazarın zirvesinde geleneksel liderler yer alıyor. Renault, 10 bin 686 adetlik toplam satışıyla pazarın mutlak lideri olurken, onu 8 bin 434 adetle Volkswagen takip etti. Listenin en gurur verici detayı ise Togg'dan geldi. Sadece yerli elektrikli otomobil üreten Togg, 6 bin 761 adetlik satışla

Türkiye'nin en çok satan üçüncü markası olmayı başardı. Toplam pazar sıralamasında Hyundai 5 bin 500 adetle dördüncü, Toyota ise 4 bin 898 adetle beşinci sırada yer aldı.